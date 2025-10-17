Зарипов о посланиях главы Татарстана: «Давно не слышу ничего про «Ак Барс», успехи хоккея в республике. Это обидно. Значит, есть над чем работать»

Данис Зарипов оценил послание раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету.

«Я не первый раз на послании, но уже давно не слышу ничего тут про «Ак Барс», про успехи хоккея в Татарстане. Лично для меня это очень обидно. Значит, есть над чем работать, что корректировать.

А в общем результаты республики, как всегда, на высоком уровне. Мы среди лидеров во всех сферах в нашей стране.

Будем надеяться, что в начале хоккейного сезона у «Ак Барса » был единственный спад, и дальше мы будем выходить, побеждать и укреплять свои позиции на верхних строчках турнирной таблицы», – сказал депутат Госсовета РТ, бывший игрок «Ак Барса» Данис Зарипов .

Минниханов во время своего сегодняшнего выступления отметил волейболистов («Зенит-Казань»), регбистов («Стрела-Ак Барс»), ватерполистов («Синтез») и хоккеистов на траве («Динамо-Ак Барс», «Ак Барс-Динамо») – все они в этом году стали чемпионами России. Хоккейный клуб «Ак Барс» вылетел во втором раунде плей-офф-2025.

На данный момент в активе клуба 6 побед подряд в КХЛ. «Ак Барс» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 21 очко за 16 игр.