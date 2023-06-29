Экс-первая ракетка мира Возняцки вернется в тур в августе. Она не выступала 3,5 года

Теги WTA Каролин Возняцки National Bank Open Теннис

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила, что в 2023 году вернется в профессиональный теннис.

Датчанка, завершившая карьеру на Australian Open-2020, заявилась на турнир в Монреале.

После ухода из тенниса Возняцки родила дочку Оливию и сына Джеймса.

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41 комментарий

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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Каровоз из бэк! Люблю!
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Великий Алонсо
Ана Иванович случаем возвращаться не собирается?
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ДоминаторТенниса
Учитывая какой нынче тур, думаю может пошуметь, все-таки выиграла Шлем. Пиронкова в 20-м году вернулась после 3х-летней паузы и вынесла подряд 4-х игроков топ-50 и проиграла только Серене на USOpen. И это игрок, никогда не бывавший в топ-30.
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dedpihto59
Бабло заканчивается🤷‍♀️?
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Андрей Судалин
Ответ Pikachu Pikachu
Ну 32 года - не так и много на самом деле. Другое дело, 3,5 года перерыва...
Кимико Датэ в 38 лет возвращалась после 12 лет перерыва, но вышла в три финала (один выиграла) и закрепилась в топ-100.
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Артём Ларсон
Поговаривают, что Дмитриева и Метревели тоже призадумались
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Кавабунга Шреддоголовый
Эш Барти приготовиться)))
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JBa
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Каро, зачем?!? 32 года не возраст, но такая пауза...
а что она помимо спорта умеет делать?
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Sincere
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Каро, зачем?!? 32 года не возраст, но такая пауза...
33 считай. в июле будет
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stradivari13
Навратилова не возвращается? а штеффи граф?
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Verunchik
Может Маша вернётся!? 🤔
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Pikachu Pikachu
Ну 32 года - не так и много на самом деле. Другое дело, 3,5 года перерыва...
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Sincere
Ответ Великий Алонсо
Ана Иванович случаем возвращаться не собирается?
Аньке почти 36 и только что родила третьего)
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Stas Salesov
Ответ Йенс Мустерманн
что-то умеет. в конце концов, у нее два карапуза ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Для того, чтобы родить, надо обладать какими-то особыми профессиональными навыками? ))
Надеюсь, Каровоз сыграет с Руняшей на каком-нибудь смешанном турнире типа Хопмана, будет огонь)
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Reright18
Пора сместить беспонтовую Швентек с её гребаного насеста
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mancity111
Ответ Pikachu Pikachu
Ну 32 года - не так и много на самом деле. Другое дело, 3,5 года перерыва...
33 года считай
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Кавабунга Шреддоголовый
Каро, зачем?!? 32 года не возраст, но такая пауза...
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Sincere
Ответ Stas Salesov
Надеюсь, Каровоз сыграет с Руняшей на каком-нибудь смешанном турнире типа Хопмана, будет огонь)
Каровоз это же биологическая мать Руняши, ты знал? он же копия ее😆
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Йенс Мустерманн
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
я думаю, что-то умеет. в конце концов, у нее два карапуза. это старшая Уильямс ничего не умеет кроме тенниса, потому что одна
что-то умеет. в конце концов, у нее два карапуза
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Для того, чтобы родить, надо обладать какими-то особыми профессиональными навыками? ))
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Футбол, хоккей итд
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Каро, зачем?!? 32 года не возраст, но такая пауза...
А кто памперсы будет покупать для Оливии и Джеймса?😉 Вот и вернулась...💪
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Stas Salesov
Надеюсь, Каровоз сыграет с Руняшей на каком-нибудь смешанном турнире типа Хопмана, будет огонь)
Максимум в следующем сезоне. В этом году с Кларой Таусон они выступят там.
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OnlyDendy
Ответ dedpihto59
Бабло заканчивается🤷‍♀️?
Модельная внешность, реклама. Хз
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TennisForever
Вроде ведь завершила карьеру,может дело в деньгах 🧐
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Sincere
ааа!! нихрена себе🤣
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Stas Salesov
Свииит Кэролааайн о оо оо
Гуд таймс неве симд соо гуууд
+3
-3
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