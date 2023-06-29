Экс-первая ракетка мира Возняцки вернется в тур в августе. Она не выступала 3,5 года

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила, что в 2023 году вернется в профессиональный теннис.

Датчанка, завершившая карьеру на Australian Open-2020, заявилась на турнир в Монреале.

После ухода из тенниса Возняцки родила дочку Оливию и сына Джеймса.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе