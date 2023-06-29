Экс-первая ракетка мира Возняцки вернется в тур в августе. Она не выступала 3,5 года
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки сообщила, что в 2023 году вернется в профессиональный теннис.
Датчанка, завершившая карьеру на Australian Open-2020, заявилась на турнир в Монреале.
После ухода из тенниса Возняцки родила дочку Оливию и сына Джеймса.
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Для того, чтобы родить, надо обладать какими-то особыми профессиональными навыками? ))
Гуд таймс неве симд соо гуууд