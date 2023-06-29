Менди заманил в спальню женщину, обвинившую его в изнасиловании, отняв телефон. Он обещал лишь посмотреть на ее «большие сиськи», когда она разденется, а затем принудил к сексу, сообщил прокурор

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Бенжамен Менди девушки и спорт контент Футбол

Одна из предполагаемых жертв Бенжамена Менди дала показания по делу о сексуальном насилии.

Ранее защитника «Манчестер Сити» признали невиновным в 8 из 10 эпизодах сексуального насилия. В данный момент следствие рассматривает два оставшихся обвинения. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, изложив версию обвинения по поводу событий с участием женщины, которую, как утверждается, изнасиловал Менди.

Сообщается, что эпизод сексуального насилия произошел в октябре 2022 года. Предполагаемая жертва познакомилась с Менди в баре, куда пришла в компании друзей. Впоследствии футболист пригласил женщину и ее компанию к себе домой, и они согласились.

«Когда они [с предполагаемой жертвой] приехали к нему домой, женщин попросили сдать телефоны. Это было сделано для того, чтобы защитить Менди от нежелательного вторжения в социальные сети, а также от проблем, связанных с нарушением ограничений в период пандемии. Но жертва не хотела оказаться отрезанной от внешнего мира».

Женщина отправила голосовое сообщение подруге, когда они с Менди находились возле бассейна.

«Менди увидел это и забрал у нее телефон, сказав, что хочет его проверить. Она чувствовала, что с ней обращаются как с ребенком», – сказал прокурор.

По версии обвинения, женщина была обеспокоена, поскольку в ее телефоне были фотографии интимного характера. Она пошла вместе с Менди в спальню, рассчитывая получить телефон обратно: «Я не хочу заниматься с тобой сексом, просто хочу получить назад свой телефон. Отдай телефон, и я уйду». После этого, по словам прокурора, Менди запер дверь и пообещал вернуть женщине телефон, если она разденется. При этом футболист утверждал, что не будет прикасаться к ней, якобы сказав: «Хочу увидеть твое тело. Хочу посмотреть на твои сиськи, они такие большие».

После того как девушка разделась, Менди принудил ее к половому акту, несмотря на сопротивление. При этом француз уверял, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, и заявлял, что если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.

Менди обещал «похитить» женщину, обвинившую его в попытке изнасилования. Он трогал себя за пенис, зайдя в ванную, пока она мылась, заявил прокурор

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32 комментария

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Отец Абду
Давненько на сайте не были эротические рассказы:)
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Mikas7
Ответ TBFTT
Комментарий удален модератором
Адвокат Менди представил в судье записи, которые женщина в тот вечер оставляла своим друзьям. Там проскакивают фразы "буду трах*ться" и "если я когда-нибудь забеременею, то именно сегодня".
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M-axi-m
мне нужна твоя одежда, очки и мотоцикл) Пойдём в спальню, я покажу тебе мои большие си*ьки, а ты отдашь мне телефон, хорошо?...
Ну бред.
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Barry_Cadny
Ответ Оригинальный Ник
И как раз вовремя, я уже руку размял
По конспектам Дзюбы?:)
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Артур Филоненко
Невыдуманные истории, о которых невозможно молчать.
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алекс голудин
Пришла показать сиськи, заманил чем? Че за инфантильный бред? Скиньте ее со скалы
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Mikas7
Ответ Kanan Jarrus
отсидеть за 10000 износов жизней всех менди планеты не хватит
так небыло такого , чистая математика для 28 летнего парня
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Ярик01
Ответ travelodessa
Ну так, у школьников же каникулы)))
Поэтому ты в этой новости?
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travelodessa
Ответ Отец Абду
Давненько на сайте не были эротические рассказы:)
Ну так, у школьников же каникулы)))
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Амин Чич
Ответ Сахарный ватник
Вот честно, кому-то всё это интересно?
если бы тебе это не было интересно, ты бы не нажимал на эту новость)
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salogiannis
Там в соседней ветке Катя свои хуммельсы показывает, а тут какие-то сказки из "1000 и одной ночи секс-машины" с нашим любимым гугль-транслейтом
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SoldieR
Великолепные спортивные новости!
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Glukinho
у меня привстал
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TBFTT
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tolobas
"При этом француз уверял, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, и заявлял, что если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь."

По тексту получется, что все 10 000 женщин он изнасиловал, раз их жертвами называют.
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Phil12
ну да, она пошла к нему в спальню чтобы только показать "большие
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tolobas
О!!! 2-я серия
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Александр Колосов
Странная история. Больше на выдуманную похожа
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