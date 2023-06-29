Менди заманил в спальню женщину, обвинившую его в изнасиловании, отняв телефон. Он обещал лишь посмотреть на ее «большие сиськи», когда она разденется, а затем принудил к сексу, сообщил прокурор

Одна из предполагаемых жертв Бенжамена Менди дала показания по делу о сексуальном насилии.

Ранее защитника « » признали невиновным в 8 из 10 эпизодах сексуального насилия. В данный момент следствие рассматривает два оставшихся обвинения. Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую.

Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, изложив версию обвинения по поводу событий с участием женщины, которую, как утверждается, изнасиловал Менди.

Сообщается, что эпизод сексуального насилия произошел в октябре 2022 года. Предполагаемая жертва познакомилась с Менди в баре, куда пришла в компании друзей. Впоследствии футболист пригласил женщину и ее компанию к себе домой, и они согласились.

«Когда они [с предполагаемой жертвой] приехали к нему домой, женщин попросили сдать телефоны. Это было сделано для того, чтобы защитить Менди от нежелательного вторжения в социальные сети, а также от проблем, связанных с нарушением ограничений в период пандемии. Но жертва не хотела оказаться отрезанной от внешнего мира».

Женщина отправила голосовое сообщение подруге, когда они с Менди находились возле бассейна.

«Менди увидел это и забрал у нее телефон, сказав, что хочет его проверить. Она чувствовала, что с ней обращаются как с ребенком», – сказал прокурор.

По версии обвинения, женщина была обеспокоена, поскольку в ее телефоне были фотографии интимного характера. Она пошла вместе с Менди в спальню, рассчитывая получить телефон обратно: «Я не хочу заниматься с тобой сексом, просто хочу получить назад свой телефон. Отдай телефон, и я уйду». После этого, по словам прокурора, Менди запер дверь и пообещал вернуть женщине телефон, если она разденется. При этом футболист утверждал, что не будет прикасаться к ней, якобы сказав: «Хочу увидеть твое тело. Хочу посмотреть на твои сиськи, они такие большие».

После того как девушка разделась, Менди принудил ее к половому акту, несмотря на сопротивление. При этом француз уверял, что занимался сексом с 10 тысячами женщин, и заявлял, что если жертва никому не скажет, то сможет приходить к нему каждую ночь.

Менди обещал «похитить» женщину, обвинившую его в попытке изнасилования. Он трогал себя за пенис, зайдя в ванную, пока она мылась, заявил прокурор