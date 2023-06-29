«Эдмонтон» бесплатно обменял Костина и Ямамото в «Детройт»

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Клим Костин обменян в «Детройт» из «Эдмонтона».

«Ойлерс» совершили сделку с «Ред Уингс», в результате которой нападающие Клим Костин и Кайлер Ямамото перешли в «Детройт».

«Эдмонтон» получил в этом обмене так называемую «будущую компенсацию» и договорился о сделке, чтобы разгрузить пространство в платежной ведомости.

У Костина завершился контракт с зарплатой 750 тысяч долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.

По ходу прошлого сезона российский нападающий перешел из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» и набрал 21 (11+10) балл в 57 играх за «Ойлерс».

Контракт Ямамото с кэпхитом 3,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Форвард записал на свой счет 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.

56 комментариев

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Камиль Мухаметшин
у ойлерс чёт совсем фляга свистит из раза в раз
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+73
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Serge Vendino
Неужели за Ямамото не смогли никакие активы получить? Да и за Костина можно было найти какой-нибудь захудалый пик. Плохая сделка для Эдмонтона.
+38
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selachii
Макди: вот бы меня так бесплатно обменяли...
+28
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BVB82
Ответ Serge Vendino
Неужели за Ямамото не смогли никакие активы получить? Да и за Костина можно было найти какой-нибудь захудалый пик. Плохая сделка для Эдмонтона.
Это не сделка, а подарок.
+24
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Febanacci-88
Ответ Камиль Мухаметшин
у ойлерс чёт совсем фляга свистит из раза в раз
Чистят кепку под Бушара, который после последнего ПО запросит лямов 5-6 на 3-4 года
И, по факту, никакого усиления опять не предвидится, контракты Нерса и Кэмпбелла просто не дают пространство для маневра
+19
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+19
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Дмитрий Дашковский
Ответ Дмитрий Кутузов
Карлссон
Нет ну идиоты просто им игроки нужны что б пахать они Костина скинули идиоты
+18
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lexakarabut
Ответ Bashibuzuck
КС??? А кем они его завоевывать собрались?🤨
это ирония
+16
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Дмитрий Кутузов
Ответ Дмитрий Дашковский
Нет ну идиоты просто им игроки нужны что б пахать они Костина скинули идиоты
Полностью согласен! Костин - трудяга-работяга, силовой, молодой, плюс его можно было подписать за небольшие деньги... Очередной провал менеджмента Ойлерс
+13
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+12
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Kanan Jarrus
Ответ AminO2
Костин, по сути, и вытащил бегунка с немцем в полуфинал конференции.
ага, а ротенберг придумал хоккей
+16
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Дмитрий Дашковский
Эдмонтона по факту нужно скидывать Хопкинса и нерса и брать средних пахарей забивать есть кому и пасовать но скинуть Костина бойца который может ещё забивать плюс трудяга плюс болелам нравился это просто дно
+12
-1
+11
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Alex_msk
Для Костина и Детроита хорошая сделка, безусловно.
+11
-1
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Bashibuzuck
Ответ lexakarabut
Эдмонтон молодец, чётко ясно и понятно движется к КС, всё просчитано
КС??? А кем они его завоевывать собрались?🤨
+13
-5
+8
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Vesperat96
Детройт в глубокой перестройке, как раз вариант, чтоб зацепиться за первые 2 звена, в эдмонтоне был очень неплох.
+8
0
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Gilonjon862
Не, не видать нефти кубка с таким менеджментом. Неужели Костин больше трёх попросил？Такого полезного игрока умеющего забить и соперника приложить отпустили за мешок шайб, да и Ямамото был далеко не худшим по соотношению цена/качество
+7
0
+7
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RED_WINGS
о да!
+6
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Strannix
Идиоты, не видать им чашки
+8
-2
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Red.Wings
Ответ Serge Vendino
Неужели за Ямамото не смогли никакие активы получить? Да и за Костина можно было найти какой-нибудь захудалый пик. Плохая сделка для Эдмонтона.
так а что плохого? Ямамото провалил второй плей-офф подряд, а занимает 3 млн.
+6
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+5
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Дмитрий Кутузов
Ответ Белый офицер
Кепку чистят. Интересно под кого
Карлссон
+5
0
+5
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lexakarabut
Эдмонтон молодец, чётко ясно и понятно движется к КС, всё просчитано
+15
-10
+5
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Сергей Орлов
Ответ Сергей Русаков
Детройту эта пара нападающих придется точно ко двору , Красным крыльям явно не хватало атакующей мощи, команда явно на подъёме и я очень удивлюсь если Детрой в новом сезоне не выйдет в пле офф.
Ямамото и Костин это, оказывается, атакующая мощь) 🤦🏻‍♂️
+5
-1
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TBFTT
Пытаются на нового Нерса наскрести? 🤣
+5
-1
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Александр Ремизов
даже не 50 тыс. руб.
+6
-2
+4
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Павел павел
Ответ Дмитрий Дашковский
Эдмонтона по факту нужно скидывать Хопкинса и нерса и брать средних пахарей забивать есть кому и пасовать но скинуть Костина бойца который может ещё забивать плюс трудяга плюс болелам нравился это просто дно
а кому этот Нерс то нужен с таким контрактом?
+4
-1
+3
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genowayy
у Эдмонтона такими темпами шансов на чашку будет столько же, сколько у Детройта
+4
-1
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Дмитрий Дашковский
Два варианта либо Карлссон либо тарасенко
+4
-1
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