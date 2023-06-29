«Эдмонтон» бесплатно обменял Костина и Ямамото в «Детройт»
Клим Костин обменян в «Детройт» из «Эдмонтона».
«Ойлерс» совершили сделку с «Ред Уингс», в результате которой нападающие Клим Костин и Кайлер Ямамото перешли в «Детройт».
«Эдмонтон» получил в этом обмене так называемую «будущую компенсацию» и договорился о сделке, чтобы разгрузить пространство в платежной ведомости.
У Костина завершился контракт с зарплатой 750 тысяч долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.
По ходу прошлого сезона российский нападающий перешел из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» и набрал 21 (11+10) балл в 57 играх за «Ойлерс».
Контракт Ямамото с кэпхитом 3,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Форвард записал на свой счет 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.
И, по факту, никакого усиления опять не предвидится, контракты Нерса и Кэмпбелла просто не дают пространство для маневра