«Эдмонтон» бесплатно обменял Костина и Ямамото в «Детройт»

Клим Костин обменян в «Детройт» из «Эдмонтона».

«Ойлерс» совершили сделку с «Ред Уингс», в результате которой нападающие и перешли в « ».

« » получил в этом обмене так называемую «будущую компенсацию» и договорился о сделке, чтобы разгрузить пространство в платежной ведомости.

У Костина завершился контракт с зарплатой 750 тысяч долларов. Он находится в статусе ограниченно свободного агента.

По ходу прошлого сезона российский нападающий перешел из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон» и набрал 21 (11+10) балл в 57 играх за «Ойлерс».

Контракт Ямамото с кэпхитом 3,1 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Форвард записал на свой счет 25 (10+15) очков в 58 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне.