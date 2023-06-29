Клаудиньо согласился перейти во «Фламенго». «Зенит» потребует 12+ млн евро (Вене Касагранде)

Клаудиньо готов присоединиться к «Фламенго» этим летом.

По информации журналиста Вене Касагранде, полузащитник « » дал согласие на возвращение в Бразилию, переговоры с ним идут успешно.

Отмечается, что « » убедил игрока в том, что попасть в национальную сборную ему будет проще из чемпионата .

В клубе понимают, что трансфер обойдется недешево, поскольку «Зенит» потребует не менее 12 млн евро.

В Мир в сезоне-2022/23 хавбек провел 24 игры и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.