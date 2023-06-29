Клаудиньо согласился перейти во «Фламенго». «Зенит» потребует 12+ млн евро (Вене Касагранде)
Клаудиньо готов присоединиться к «Фламенго» этим летом.
По информации журналиста Вене Касагранде, полузащитник «Зенита» дал согласие на возвращение в Бразилию, переговоры с ним идут успешно.
Отмечается, что «Фламенго» убедил игрока в том, что попасть в национальную сборную ему будет проще из чемпионата Бразилии.
В клубе понимают, что трансфер Клаудиньо обойдется недешево, поскольку «Зенит» потребует не менее 12 млн евро.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 24 игры и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Т. е. пример вызова в сборную из Зенита Малкома непоказателен для Клаудиньо, а вот Фламенго прямо таки убедили
Но тактика мне нравится,сначала обнадёжить недоброжелателей,а потом серпом по...