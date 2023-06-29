Клаудиньо согласился перейти во «Фламенго». «Зенит» потребует 12+ млн евро (Вене Касагранде)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Клаудиньо готов присоединиться к «Фламенго» этим летом.

По информации журналиста Вене Касагранде, полузащитник «Зенита» дал согласие на возвращение в Бразилию, переговоры с ним идут успешно.

Отмечается, что «Фламенго» убедил игрока в том, что попасть в национальную сборную ему будет проще из чемпионата Бразилии.

В клубе понимают, что трансфер Клаудиньо обойдется недешево, поскольку «Зенит» потребует не менее 12 млн евро.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 24 игры и забил 5 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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57 комментариев

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Болельщик Биатлона
Какое окно подряд уже Зенит продаёт во Фламенго/Флуминенсе/Палмейрас Вендела/Малкома/Клаудиньо? Причём постоянно за какие-то копейки типа 10-12 млн
+33
-6
+27
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Камбоджа Иванов
Ответ Kanan Jarrus
что мешает фламенго просто послать проект и не платить ничего? фифа разрешили приостанавливать контракты
Доброе утро. Игроки, которые подписали или переподписали контракты после февраля уже не могут приостанавливать контракты, если не делали это в прошлом сезоне.
+21
-3
+18
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Дмитрий9779
Ответ Kanan Jarrus
что мешает фламенго просто послать проект и не платить ничего? фифа разрешили приостанавливать контракты
ФИФА запретила приостанавливать контракты тем кто их подписал после 7.03.22 или переподписал их после этого числа
+18
-3
+15
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Болельщик Биатлона
Ну и Фламенго убедил, что попасть в сборную будет проще – уморительно
Т. е. пример вызова в сборную из Зенита Малкома непоказателен для Клаудиньо, а вот Фламенго прямо таки убедили
+19
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+14
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Камбоджа Иванов
Ответ Roman Araslanov
АХАХАХПХАХХАХАХАХАХП Вот она «преданность»😂
Преданность - это когда сидишь в Спартаке, потому что в Европе тебя сразу предадут правосудию.
+19
-8
+11
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Игорь Новиков
Он даже на transfermarkt стоит 20. Ага, сейчас так за 12 и отдали)))
+18
-11
+7
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Mixet.spb
Ответ Камбоджа Иванов
Доброе утро. Игроки, которые подписали или переподписали контракты после февраля уже не могут приостанавливать контракты, если не делали это в прошлом сезоне.
Он потомок Хана) живет в своей реальности)
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Sp1Ls
Ответ доля в шутке
А эстонцам не всё равно, кто в Зените играет?))
Из него такой-же эстонец, как из меня латинос. Место проживания и рождения не делает тебя автоматом той национальности, в какой стране ты родился.
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Ярик01
Уезжают лучшие россияне, приезжают невзрачные легионеры
+9
-3
+6
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MustOilHelsinki
Там уже Педро объявили. Спортс, не отставай!
+7
-3
+4
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Женька Овомоела
Ответ Болельщик Биатлона
Какое окно подряд уже Зенит продаёт во Фламенго/Флуминенсе/Палмейрас Вендела/Малкома/Клаудиньо? Причём постоянно за какие-то копейки типа 10-12 млн
причем накануне суперкубка)
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2vdhrvmmzf
Ответ Игорь Новиков
Утка. 1. Смешная сумма 2. Зачем ему Бразилия? 3. Если в Бразилию из Зенита, то только в Коринтианс)))
Передайте руководству Фламенго и Клаудиньо этот комментарий, пусть впредь все действия согласовываюсь с Игорем Новиковым
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Игорь Новиков
Ответ доля в шутке
Так я у тебя и спрашиваю)
Я не эстонец. Спросите у эстонцев.
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Дядя ТУРА
Ответ Игорь Новиков
Он даже на transfermarkt стоит 20. Ага, сейчас так за 12 и отдали)))
трансфермаркет не всегда соответствует цене продаж.
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Злодей Спб
Причем переговоры о трансфере происходили в Тарасовке :)
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alexus-1990
Ответ Болельщик Биатлона
Ну и Фламенго убедил, что попасть в сборную будет проще – уморительно Т. е. пример вызова в сборную из Зенита Малкома непоказателен для Клаудиньо, а вот Фламенго прямо таки убедили
пример Айртона куда показательней
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Сергей Жарковский
Очередной выброс не проверенной инфы во время трансфера.
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Игорь Новиков
Ответ Дядя ТУРА
трансфермаркет не всегда соответствует цене продаж.
Безусловно. Но порядок цифр, как правило, примерно, тот же самый.
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доля в шутке
Ответ Игорь Новиков
Он даже на transfermarkt стоит 20. Ага, сейчас так за 12 и отдали)))
А эстонцам не всё равно, кто в Зените играет?))
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Дмитрий9779
https://m.sports.ru/football/1115259757-agent-klaudino-isklyuchil-perexod-vo-flamengo-eto-fejk.html

Но тактика мне нравится,сначала обнадёжить недоброжелателей,а потом серпом по...
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Deca
Кря-кря! 🦆
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tolobas
Круговорот бразильцев между Питером и Бразилией
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Мелехов
В Бразилии нищая лига, поля без травы, таких условий как в Зените вряд ли он где больше увидит...
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Дядя ТУРА
Ответ доля в шутке
А эстонцам не всё равно, кто в Зените играет?))
а австралийцам?
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доля в шутке
Ответ Игорь Новиков
Я не эстонец. Спросите у эстонцев.
Эстонец, это не национальность а состояние души......мало того что ты там живёшь но и духом пропитался, тебя тут все знают
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