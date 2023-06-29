Официальный рост Виктора Вембаньямы без кроссовок – 222 см

« » провел официальный замер роста первого номера драфта НБА .

Согласно данным «Сперс», рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).

Таким образом, француз вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича («Хьюстон», 224 см).

НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20, требуя, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров, хотя некоторые – например, Кевин Дюрэнт, который стал 208 см – в действительности стали на дюйм выше на бумаге, когда их данные были обновлены.

Что за тип в рубиновом костюме на драфте НБА? Грэйди Дик – король тиктока: говорит голосом Дональда Дака, изображает школьниц и пляшет как чумовой

Фанаты «Шарлотт» освистали выбор Миллера на драфте. К сожалению, я их понимаю

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши