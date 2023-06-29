Официальный рост Виктора Вембаньямы без кроссовок – 222 см

Теги Сан-Антонио НБА Бобан Марьянович Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Сан-Антонио» провел официальный замер роста первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы.

Согласно данным «Сперс», рост Вембаньямы составляет 222 сантиметра (7 футов и 3,5 дюйма).

Таким образом, француз вступает в сезон как второй самый высокий игрок НБА после Бобана Марьяновича («Хьюстон», 224 см).

НБА изменила свою политику перед сезоном-2019/20, требуя, чтобы игроков измеряли без обуви для определения их официального роста. Это привело к тому, что многие баскетболисты «уменьшились» на пару сантиметров, хотя некоторые – например, Кевин Дюрэнт, который стал 208 см – в действительности стали на дюйм выше на бумаге, когда их данные были обновлены.

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22 комментария

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Makhasamatman Buch
222см - и это только ####
+7
-2
+5
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Лютик
И это в холодной воде!
+3
0
+3
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Виктор Иванович
Эх, ещё 6 см не хватило.
+2
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+2
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fbd
Ответ За Валенсию с 1999
Он и дальше будет расти, это не остановить. После 250 см умрёт, сколько случаев таких было. Попу надо побыстрее выжать из него всё
Бедный Яо Мин, скоро за 4 метра перемахнет, наверное((
+2
0
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anatol&#8242;
"второй самый высокий" как-то странно звучит, машинный перевод?
+3
-2
+1
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Павел Колесников
Я - 194 см., но я даже представить не могу, как тяжело ему в повседневной жизни
+2
-1
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Donqu1xote
Ответ Виктор Иванович
Эх, ещё 6 см не хватило.
эх, еще 1266 см не хватило)
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№7
Ответ Павел Колесников
Я - 194 см., но я даже представить не могу, как тяжело ему в повседневной жизни
С его деньгами, тяжесть эту можно прилично так уменьшить
+1
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Sardar Zhoroev
Ответ За Валенсию с 1999
Он и дальше будет расти, это не остановить. После 250 см умрёт, сколько случаев таких было. Попу надо побыстрее выжать из него всё
Ты нормальный?
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Alexander Tryapyshko
Ответ Alexander Tryapyshko
Это же какой у него ###?
вес.
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Artur Smith
Ответ Павел Колесников
Я - 194 см., но я даже представить не могу, как тяжело ему в повседневной жизни
зато он может обнять "через человека", а то и через двух
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Alexander Tryapyshko
Ответ Павел Колесников
Я - 194 см., но я даже представить не могу, как тяжело ему в повседневной жизни
об люстру небось бьется постоянно
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Kanonir152
Ответ Makhasamatman Buch
222см - и это только ####
Сидя?)
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ За Валенсию с 1999
Он и дальше будет расти, это не остановить. После 250 см умрёт, сколько случаев таких было. Попу надо побыстрее выжать из него всё
Не чувак так это не работает я допустим взял 180 и все больше не рос с 16 лет
+5
-5
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Иван_Флягин
И че теперь делать с этой информацией?
0
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Казимир Стыцько
В носках
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Mikael Rikhard
госпитали потирают руки
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гилберт
Красиво.
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udod
так "вступает в сезон" надо в октябре замерять, а не в июне
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