Чехия запретила спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях на территории страны

Теги Олимпийская сборная России Политика Олимпийская сборная Чехии Биатлон

Чехия запретила спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях в стране.

«Правительство согласилось запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики», – говорится в пресс-релизе кабинета министров.

Также власти Чехии запретили своим атлетам участвовать в соревнованиях на территории России.

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14 комментариев

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Бартоломью Робертс
МОК как всегда, выразит озабоченность и погрязнет в словоблудии. Однако поздно, ящик Пандоры открыт. Через пару лет у НАТО будут свои ОИ, у суверенных стран свои.
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Андрей Балабаев
МОК опять проглотит? А говорили только гашек такой отбитый. Где интересно было сочувствие сербам? Мелкие крысëныши вместе со всякими сстонцами, которым обидно что их страну на карте с микроскопом искать надо. Только и могут что гадить исподтишка
+10
-6
+4
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Russ Ivan
Разорвать дипотношения с этой помойкой и всех делов!
+11
-8
+3
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Oleg65
Этот бардак будет продолжаться, пока МОК и федерации не начнут жестко пресекать подобную хрень. Вплоть до отмены и переноса соревнований из стран, не желающих подчиняться правилам.
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Bartez1986
то есть Яшкин, получается, не может играть за АК Барс?
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кракадил
Правительство Чехии всем составом отращивают себе усики и челочки.
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Маргарита В Сафронова
Ждём Словакию)
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Владимир Беспутин
Эх. А так хотелось поехать на кубок жатецкого гуся по пионерболу
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encaro_one
Ответ Bartez1986
то есть Яшкин, получается, не может играть за АК Барс?
У Яшкина есть и российское гражданство.
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Russ Ivan
Ответ Bartez1986
то есть Яшкин, получается, не может играть за АК Барс?
Не может, а вот за АК Барс может))
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