Чехия запретила спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях на территории страны
Чехия запретила спортсменам, представляющим Россию, участвовать в соревнованиях в стране.
«Правительство согласилось запретить участие спортсменов и команд, представляющих Российскую Федерацию, в соревнованиях и матчах, организуемых на территории Чешской Республики», – говорится в пресс-релизе кабинета министров.
Также власти Чехии запретили своим атлетам участвовать в соревнованиях на территории России.
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