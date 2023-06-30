Модрич и Ловрен обвиняются в лжесвидетельстве по делу о хищении 20 млн евро в «Динамо» Загреб. Их заявления уже изучали в 2017-2018-м – игрокам грозило до 5 лет тюрьмы

Теги Лион Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Хорватия Динамо Загреб происшествия Лука Модрич Здравко Мамич Деян Ловрен Футбол

У Луки Модрича и Деяна Ловрена возникли проблемы с законом в Хорватии.

Прокуратура Осиека предъявила им обвинения в даче ложных показаний касательно дела о хищении средств бывшим президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем, передает Jutarnji List. Сообщалось, что речь идет о присвоении 20 млн евро.

Защитник «Лиона» обвиняется в том, что лжесвидетельствовал насчет оформления приложения к контракту вскоре после подписания основного документа, подписания трех писем, самостоятельного открытия счета в банке Загреба и перевода денег на счет третьего лица.

Полузащитник «Реала», по версии прокуратуры, пытался ввести следствие в заблуждение, заявляя, что подписывал приложения к контракту каждый раз, когда его продлевал, хотя было установлено, что он сделал это только раз – когда уходил из клуба.

В случае с обоими футболистами приложения к контрактам регулировали вопросы трансферного вознаграждения.

Ловрен и Модрич уже проходили через разбирательства в связи с дачей ложных показаний в 2017 и 2018 годах. Им грозило до 5 лет лишения свободы.

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19 комментариев

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Red_Marlboro_
А болельщики Реала ещё Месси называли мошенником,а тут Святой Лукита такое вытворяет,что теперь скажете? 😃
+21
-18
+3
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takehiko
Ответ Барсик Юрана
Ну что ты поделаешь если в ДНК Реала быть уголовниками))
эх, реально куда там до барселонского Алвеса.
+6
-3
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bevooch
Ловрен в Зенит, это понятно.
А вот Модрича можно и в Спартак, нам не привыкать.
+2
0
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Alexander p.
Ответ Гномович!
Комментарий удален модератором
Зато до тебя нет и до твоего окружения 😊
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-2
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Ярик01
С Дона выдачи нет
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Гномович!
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Ответ Барсик Юрана
Ну что ты поделаешь если в ДНК Реала быть уголовниками))
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Борис Потапкин
Ответ Red_Marlboro_
А болельщики Реала ещё Месси называли мошенником,а тут Святой Лукита такое вытворяет,что теперь скажете? 😃
скажут, что Месси тут как ты вообще придумал упомянуть, каким боком вообще)
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Экспертное мнение
Ответ Гамарджоба Генацвале
В случае с Месси факт доказанный, он заплатил штраф. А так был приговорён к 21месяцу тюрьмы. Если было бы больше, чем 2 года, то по испанским законам должен был отбыть срок в тюрьме. Но дали по счастливому случаю всего 21 месяц.Повезло, конечно))
Сказал так, будто тебя волнует недоказанность дела Негрейры
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Михаил Хромаков
пусть срочно переезжают в России, тут их не тронут
Лучше сразу в Белоруссию тогда😆
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Борис Потапкин
Ответ Михо
Поражаюсь, в любой новости первые коменты всегда хейтерские, независимо от клубов и личностей. Получается ненависть сильнее любви… грустный мир
так го просто писать первыми нормальные и человеческие, чо расстраиваться) надеюсь не посадят никого и всё славно решится
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