Модрич и Ловрен обвиняются в лжесвидетельстве по делу о хищении 20 млн евро в «Динамо» Загреб. Их заявления уже изучали в 2017-2018-м – игрокам грозило до 5 лет тюрьмы
У Луки Модрича и Деяна Ловрена возникли проблемы с законом в Хорватии.
Прокуратура Осиека предъявила им обвинения в даче ложных показаний касательно дела о хищении средств бывшим президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем, передает Jutarnji List. Сообщалось, что речь идет о присвоении 20 млн евро.
Защитник «Лиона» обвиняется в том, что лжесвидетельствовал насчет оформления приложения к контракту вскоре после подписания основного документа, подписания трех писем, самостоятельного открытия счета в банке Загреба и перевода денег на счет третьего лица.
Полузащитник «Реала», по версии прокуратуры, пытался ввести следствие в заблуждение, заявляя, что подписывал приложения к контракту каждый раз, когда его продлевал, хотя было установлено, что он сделал это только раз – когда уходил из клуба.
В случае с обоими футболистами приложения к контрактам регулировали вопросы трансферного вознаграждения.
Ловрен и Модрич уже проходили через разбирательства в связи с дачей ложных показаний в 2017 и 2018 годах. Им грозило до 5 лет лишения свободы.
А вот Модрича можно и в Спартак, нам не привыкать.