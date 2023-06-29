Лукаку отказался от 50 млн фунтов в год в «Аль-Хилале» и хочет остаться в Европе. «Челси» не намерен отдавать форварда в аренду «Интеру»
Ромелу Лукаку не принял предложение «Аль-Хилаля» и хочет остаться в Европе.
Как сообщает Sky Sports, форварду была предложена зарплата в размере 50 млн фунтов в год (свыше 58 млн евро), но бельгиец отказался.
Подписать игрока также пытается «Интер», за который Лукаку выступал на правах аренды. «Челси» на еще одну аренду соглашаться не намерен.
В Серии А в сезоне-2022/23 за 25 игр нападающий забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Обращаются к игроку - ".. давай мы тебе публично предложим контракт в 100 млн. евро в год - а ты откажешься..И нам реклама - и тебе реклама.." ))
В этом может быть хитрый план Челси. затянуть время, и заставить Интер самому отказать Лукаке. Тогда уже для Лукаки останется только СА. А это как раз и нужно Челси. В общем разводят Биг Рома.