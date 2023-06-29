Лукаку отказался от 50 млн фунтов в год в «Аль-Хилале» и хочет остаться в Европе. «Челси» не намерен отдавать форварда в аренду «Интеру»

Ромелу Лукаку не принял предложение «Аль-Хилаля» и хочет остаться в Европе.

Как сообщает Sky Sports, форварду была предложена зарплата в размере 50 млн фунтов в год (свыше 58 млн евро), но бельгиец отказался.

Подписать игрока также пытается « », за который выступал на правах аренды. « » на еще одну аренду соглашаться не намерен.

В Серии А в сезоне-2022/23 за 25 игр нападающий забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.