Лукаку отказался от 50 млн фунтов в год в «Аль-Хилале» и хочет остаться в Европе. «Челси» не намерен отдавать форварда в аренду «Интеру»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Sky Sports Ромелу Лукаку деньги Футбол

Ромелу Лукаку не принял предложение «Аль-Хилаля» и хочет остаться в Европе.

Как сообщает Sky Sports, форварду была предложена зарплата в размере 50 млн фунтов в год (свыше 58 млн евро), но бельгиец отказался.

Подписать игрока также пытается «Интер», за который Лукаку выступал на правах аренды. «Челси» на еще одну аренду соглашаться не намерен.

В Серии А в сезоне-2022/23 за 25 игр нападающий забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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songbilong
и хочет остаться в Европе. Вопрос: а Европа хочет его оставить?
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SpilightTwarkle
Это уважаемо. Но ему нужно поработать над стабильной реализацией.
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мс-мешок
Ответ Roman
Лукаку предан Интеру и приносит большую пользу. Именно с его выходом Интер начал создавать моменты в финале ЛЧ, Ромелу был активен и был заметен, в то время как Джеко и Лаутаро всю игру были невидимками
при всём уважении,но этот сезон Помело провалил. Голов мало забил, много мазал
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Акира_1
Лукака с первого дня в Челси самая настоящая капризная проблема. И даже сейчас продолжает гадить
+6
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kotopandych
Ответ TravenS
Невольно возникают сомнения в его умственных способностях) ну или действительно любит Интер/не хочет в страну ограничений
Ну а кто в здравом уме променяет Европу на СА на несколько лет?
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Манковский
CF Maguire + CB Lukaku = treble
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ SpilightTwarkle
Это уважаемо. Но ему нужно поработать над стабильной реализацией.
Раньше надо было работать) вряд-ли уже он в финале ЛЧ когда либо сыграет
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Sanan1908
Не понимаю, почему Интер так хочет его оставить 🤦🏻‍♂️
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llolishe
Ответ Манковский
CF Maguire + CB Lukaku = treble
Ориги уже доказал что является сильнейшим напом Бельгии этого поколения забив гол в финале ЛЧ+гол Барселоне+гол сборной России и выиграв все трофеи
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kotopandych
Ответ TravenS
В 30 лет (для футболистов с габаритами Лукаку это предпенсионный возраст) на оклад, превышающий текущий раз в 5 (±, не чекал, сколько он сейчас получает) — ну это вполне здравая идея. А вы бы не согласились?)
Нет конечно. Невыносимый климат, максимально чуждая культура, куча ограничений. Это как в тюрьму за деньги сесть.
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Александр Колосов
Ответ Roman
Лукаку предан Интеру и приносит большую пользу. Именно с его выходом Интер начал создавать моменты в финале ЛЧ, Ромелу был активен и был заметен, в то время как Джеко и Лаутаро всю игру были невидимками
Был активен, заметен, но ничего не забил. Выпусти Заболотного, пользы было бы столько же. Ноль. Нападающий должен забивать, к тому же моменты ему партнеры создавали, как минимум один вообще 100%-й
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Акира_1
Ответ Roman
Лукаку предан Интеру и приносит большую пользу. Именно с его выходом Интер начал создавать моменты в финале ЛЧ, Ромелу был активен и был заметен, в то время как Джеко и Лаутаро всю игру были невидимками
Лукаку в первую очередь нападающий. Его цель - голы забивать. А что касается освежил финал, так это Сити просто подустал уже, поэтому выход Лукаку принёс активность. Все-таки ему не 38 лет как Джеко, хотя с его массой к 30 он вообще бегать не сможет.
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Иван Пименов
Ответ Barca_mania
Раньше надо было работать) вряд-ли уже он в финале ЛЧ когда либо сыграет
Ну, может за финал ЛЕ с Барсой поборется. Хотя, это скорее из области фантастики - вряд ли Барса дойдет до полуфинала ЛЕ.
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DolJun
останется значит в резерве челси. или без маунта уже не хочет?)
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Red devi1
Ответ SpilightTwarkle
Это уважаемо. Но ему нужно поработать над стабильной реализацией.
Ему уже 30, врятли его реализация сильно улучшится уже
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Amalfitano
Ответ kotopandych
>за такие деньги можно и потерпеть Думаю денег у него достаточно чтобы не идти на такие компромиссы в своей жизни.
А у Роналду и Карима видимо с деньгами беда. Нужда заставила.
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Cami Kuck
Ответ SpilightTwarkle
Это уважаемо. Но ему нужно поработать над стабильной реализацией.
Да вот как-то не совсем своевременно
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иг1171
Вот же гад.
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TravenS
Ответ kotopandych
Ну а кто в здравом уме променяет Европу на СА на несколько лет?
В 30 лет (для футболистов с габаритами Лукаку это предпенсионный возраст) на оклад, превышающий текущий раз в 5 (±, не чекал, сколько он сейчас получает) — ну это вполне здравая идея. А вы бы не согласились?)
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Константин Ловков
Ответ Акира_1
Лукаку в первую очередь нападающий. Его цель - голы забивать. А что касается освежил финал, так это Сити просто подустал уже, поэтому выход Лукаку принёс активность. Все-таки ему не 38 лет как Джеко, хотя с его массой к 30 он вообще бегать не сможет.
Лукаку уже 30 лет
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Amalfitano
ЛукакЕ конечно виднее, но нападающий с такой массой тела да еще и на 31-м году жизни в европейских топ клубах особо и не нужен. Надо было переходить к арабам.
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
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пусть интер выкупит за 70 в чем проблема
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Karel
Иногда кажется, что саудиты троллят.
Обращаются к игроку - ".. давай мы тебе публично предложим контракт в 100 млн. евро в год - а ты откажешься..И нам реклама - и тебе реклама.." ))
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Е.Р.
Завтра последний день когда Интер может позволить переход или аренду Лукаку, тк 1 июля слетит налог льгота на его зарплату.
В этом может быть хитрый план Челси. затянуть время, и заставить Интер самому отказать Лукаке. Тогда уже для Лукаки останется только СА. А это как раз и нужно Челси. В общем разводят Биг Рома.
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TravenS
Невольно возникают сомнения в его умственных способностях) ну или действительно любит Интер/не хочет в страну ограничений
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