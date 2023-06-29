«Аль-Наср» заплатит Брозовичу 100 млн евро за 3 года. Клуб принял все условия хавбека
Марцело Брозович вынудил «Аль-Наср» принять его требования.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии согласился на все, о чем просил полузащитник «Интера».
Хорватский игрок получит 100 млн евро за три года – включая зарплату и подъемные. Миланскому клубу заплатят 23 млн евро.
Со статистикой выступлений Брозовича можно ознакомиться здесь.
можно еще было года 3 попылить 🗿
И очень жаль, что игроков типа Брощовича туда забирают. Его место в Интере, Барсе или Реале. Топище.
Но к не у претензий быть не может.