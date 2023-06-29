Марцело Брозович вынудил «Аль-Наср» принять его требования.

Как сообщает инсайдер , клуб из Саудовской Аравии согласился на все, о чем просил полузащитник « ».

Хорватский игрок получит 100 млн евро за три года – включая зарплату и подъемные. Миланскому клубу заплатят 23 млн евро.

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