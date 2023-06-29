«Аль-Наср» заплатит Брозовичу 100 млн евро за 3 года. Клуб принял все условия хавбека

Теги Интер серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович деньги Фабрицио Романо Футбол

Марцело Брозович вынудил «Аль-Наср» принять его требования.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Саудовской Аравии согласился на все, о чем просил полузащитник «Интера».

Хорватский игрок получит 100 млн евро за три года – включая зарплату и подъемные. Миланскому клубу заплатят 23 млн евро.

Со статистикой выступлений Брозовича можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Сахарный ватник
1000 и 1 дичь.
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Газонокосильщик Хави
ну тут брозо развел так развел. удачи ему
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azax
Аль- Наср разошелся!
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gukmamop
Потрясающе. Вот что нефтеевро делают
+6
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Павел павел
интересно. а когда у них деньги кончатся??))
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З А
это не может длиться вечно. года 2-4 и арабам надоест столько платить. У местного населения такого интереса к футболу нет, шейхи сами себя развлекают. Как только перестанут платить нереальные деньги, ни один человек привыкший к западной жизни на восток не поедет
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SaH4r.
жаль, Барса такого биста упустила
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Эдуард Шаталов
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рано завершает карьеру
можно еще было года 3 попылить 🗿
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atomio
30 лямов чистыми в год )) тут не только Барса, никто бы не потянул столько на Брозовича)
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Назар Игорь
Ну что футбольная Европа встала на уши? Все приглашенные саудитами футболисты или перевалили за 30 или близки к этому, не за горами финиш карьеры, жирных контрактов ждать не приходится. А там большие деньги, прекрасные условия, и не надо рвать жилы на поле. Пусть ребята уезжают, порадуемся за них.
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artem saribekyan
Вот как надо делать деньги...
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TiGra
СА - это мусорная свалка для футболистов. Ей без сомнений и останется.
И очень жаль, что игроков типа Брощовича туда забирают. Его место в Интере, Барсе или Реале. Топище.

Но к не у претензий быть не может.
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Андрюха с района
Здорово, что все не затянулось с Брозо) После травмы было видно, что он хуже стал играть) Поэтому для Интера это минимальная потеря)
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Иван Абланов
Ответ hulk&boloto
Не подавится? хотя это не Китай...
да и дома летать ближе)
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Борис Энгельгардт
Ответ Назар Игорь
Ну что футбольная Европа встала на уши? Все приглашенные саудитами футболисты или перевалили за 30 или близки к этому, не за горами финиш карьеры, жирных контрактов ждать не приходится. А там большие деньги, прекрасные условия, и не надо рвать жилы на поле. Пусть ребята уезжают, порадуемся за них.
ну в новом сезоне я точно посмотрю (хотя бы попробую) несколько игр, где наибольшая концентрация звёзд
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