Даниил Пыленков: «У «Динамо» два топовых вратаря, две стены! Только Подъяпольский – стена побольше, а Моторыгин поменьше немного. Различий в их игре не замечал»

Даниил Пыленков высказался о вратарях московского «Динамо».

«Различий нет, у нас два топовых вратаря – выходишь и играешь. Две стены! Только Подъяпольский – стена побольше, а Моторыгин поменьше немного. Каких-то различий в их игре я не замечал.

Конечно, если на Влада по 40 бросков за матч приходится, в конце он будет меньше выходить из ворот, чтобы не тратить энергию, но это наш косяк, потому что нельзя допускать 40 бросков по воротам. Но Макс, наверное, чаще выходит из ворот», – сказал защитник московского «Динамо » Даниил Пыленков .