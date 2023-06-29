Бэйл о Роналду: «Когда «Реал» побеждал 5:0, а Криштиану не забивал, он швырял бутсы, как будто злится»

Гарет Бэйл, играя в гольф, рассказал о желании Криштиану Роналду хорошо себя показать.

– Каким был ?

– Он был в порядке. У него бывали моменты, когда, например, мы побеждали 5:0, а он не забивал и после этого входил [в раздевалку] и швырял свои бутсы, как будто он злится.

Но он был приятным парнем. У нас не было никаких проблем.

– Когда он брал все эти «Золотые мячи», он благодарил команду?

– Думаю, да, но... Да, – с улыбкой сказал бывший вингер « », посмотрев в камеру.