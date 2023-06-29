Бэйл о Роналду: «Когда «Реал» побеждал 5:0, а Криштиану не забивал, он швырял бутсы, как будто злится»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Гарет Бэйл, играя в гольф, рассказал о желании Криштиану Роналду хорошо себя показать.

– Каким был Роналду?

– Он был в порядке. У него бывали моменты, когда, например, мы побеждали 5:0, а он не забивал и после этого входил [в раздевалку] и швырял свои бутсы, как будто он злится.

Но он был приятным парнем. У нас не было никаких проблем.

– Когда он брал все эти «Золотые мячи», он благодарил команду?

– Думаю, да, но... Да, – с улыбкой сказал бывший вингер «Реала», посмотрев в камеру.

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54 комментария

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cektor
Ему важней свои голы, а не победа команды.
Вспомните гол волосами на ЧМ ))
+70
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lexa4you
Но.... все всё поняли😂
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London.is.blue
Так он и во время матча руками иногда машет, когда партнер по команде забивает.
+27
-8
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Дмитрий Гудков
Бейл бесстрашный, в Америке, в домике сидит наверное
+12
0
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Tristan...
Ответ Пирс Морган
“Мои победы, ваши поражения”
«Если бы мои партнёры играли на моём уровне»... и это говорил замыкальщик, которому мячи подносили на блюдечке перед пустыми воротами...)
+20
-8
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Vinnipukh Vinni
Ответ noti22
Вот поэтому Рон и достиг тех вершин. Если команда сыграла хорошо, но он сыграл плохо - ему что, плясать от радости?
Он плясал от радости, если команда сыграла плохо, а он набил мусорную стату.
+13
-2
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Пирс Морган
Отписка и никакой открытки на Рождество
+12
-4
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
и после этого он что-то там в инсте пишет, что главное это команда?)
ну каков лицемер
+28
-21
+7
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SergioRamos92
Ответ songbilong
Комментарий удален пользователем
Ага,всю карьеру с бездарями играл
Такими как Скоулз,Модрич,Кроос,Хаби Алонсо,Казимиро и тд
+7
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AnMe
Ответ songbilong
Те, кто говорит, что для Роналду важна только статистика, помните, последние золотые мячи в их эпоху давались только благодаря количеству голов, а не изящней игре, поэтому кажется он закицливался на них, имхо
Нууу, думаю тут дело не в стате, стату всем приятно набивать, а дело в отношении к команде
+7
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Hitgoe Himgob
Думаю да, но... нет
+9
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Ответ Barca_mania
и после этого он что-то там в инсте пишет, что главное это команда?) ну каков лицемер
В инсте 100% не он пишет посты. Их же печатают для поддержания имиджа. Якобы Роналду такой хороший,играет ради команды. Пиар компания в общем
+8
-3
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Заяцволк
Да, давайте теперь слушать всяких некрасивых с кривыми зубами. Все знают, что бутсы, куртки, повязки и телефоны детей летали сами по себе
+13
-9
+4
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Tristan...
Ответ udiekemen
Пхпх, "достичь мирового величия" все знают кроме фанатиков Месси что он по истине величайший и кумир молодых звёзд)
Я обратного не говорил. Получается, для достижения наивысшего признания в мире футбола совсем не обязательно истерить, и можно быть «очень тихим, без характера». Поэтому смешно становится каждый раз, когда вижу оправдательные комменты «без этого характера он бы не добился того, чего достиг». Как показывает пример Месси - и без истерик достичь можно
+5
-1
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Tristan...
Ответ udiekemen
Если бы не его этот характер, то он не выиграл бы это всё
Месси выиграл больше, но тут говорят «у него нет характера»...
+8
-5
+3
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Tristan...
Ответ udiekemen
Он очччкеень тихий, какой характер
Значит достичь мирового величия можно без характера и истерик, как у нашего Криша...
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AnMe
Ответ songbilong
Комментарий удален пользователем
Я надеюсь это шутка/сарказм?
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kreator.vvv
Ответ Пирс Морган
Отписка и никакой открытки на Рождество
и это после такого фееричного интервью... сочувствую...
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sd4fmwrvz8
Эгоист что тут говорить , не командный игрок , в первую очередь личная статистика беспокоила всегда а не команда
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songbilong
Я даже представил как он сказал последние слова ;)
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Barca_mania
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ noti22
А в чём противоречие? Это как если бы вратарь привёз 4 гола, но радовался победе 5:4. Так же и Рон не радуется, когда играет плохо и не забивает
ты самого дьявола оправдаешь
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Игорь Климов
Ответ omsk1716
Ребята, если бы Роналду не был эгоистичен, он бы не достиг тех успехов, которые у него есть. У него нет врожденного большого таланта, он все достиг благодаря титаническим усилиям, отказываясь от многих благ.
Не нужно этим оправдать этого понтореза - Португальца7.
+5
-4
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Пирс Морган
Ответ lexa4you
Но.... все всё поняли😂
“Мои победы, ваши поражения”
+7
-6
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Tristan...
Ответ songbilong
Алонсо и Каземиро опорники, не их задача отдавать голевые пасы, Скоулз был уже пенсионером для Роналду в те времена, Кроос не любитель голевых пасов, уровень чуть ближе только Модрич, и то он раскрылся после его ухода. Постоянные унижения моей команды от Барсы мне не давались легко, так что я знаю, что говорю.
А как же мастера голевых передач Озил и Ди Мария и регулярно навешивающие/простреливающие Марсело с Карвахалем?
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G_Batigol
Ответ Заяцволк
Да, давайте теперь слушать всяких некрасивых с кривыми зубами. Все знают, что бутсы, куртки, повязки и телефоны детей летали сами по себе
или с большими ушами
+1
0
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