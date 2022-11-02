Игроки «Трактора» хотят вложиться в мемориал бойцам, погибшим в ходе СВО («ФедералПресс»)

В Челябинске начались работы по созданию мемориала бойцам, погибшим в ходе СВО.

Об этом сообщил депутат гордумы, автор идеи Владимир Корнев.

«Первая рабочая встреча прошла в мастерской у архитектора Владимира Павловича Ковалева. Пока все наброски мы держим в секрете, но скоро обо всем расскажем», – сказал Корнев.

Сбор средств на монумент продолжается. Как сообщает «ФедералПресс», о желании вложиться в памятник воинам уже заявили хоккеисты .