Игроки «Трактора» хотят вложиться в мемориал бойцам, погибшим в ходе СВО («ФедералПресс»)

Теги Трактор КХЛ Политика деньги Хоккей

В Челябинске начались работы по созданию мемориала бойцам, погибшим в ходе СВО.

Об этом сообщил депутат гордумы, автор идеи Владимир Корнев.

«Первая рабочая встреча прошла в мастерской у архитектора Владимира Павловича Ковалева. Пока все наброски мы держим в секрете, но скоро обо всем расскажем», – сказал Корнев.

Сбор средств на монумент продолжается. Как сообщает «ФедералПресс», о желании вложиться в памятник воинам уже заявили хоккеисты «Трактора»

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