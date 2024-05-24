Канарейкин про игры с Беларусью и Казахстаном: «Выход из безвыходной ситуации. Но понятно, что они уступают нам по классу. Мы не растем, варимся в том, что есть»

Теги Федор Канарейкин Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Sports – Казахстан сборная России U25 Хоккей

Федор Канарейкин высказался о майском турне сборной «России 25».

– Игры с казахами и белорусами – это лучший выход в нашем сегодняшнем положении?

– Выход из безвыходной ситуации. Но понятно, что Беларусь и Казахстан уступают нам по классу, а мы как сборная не растем. Мы варимся в том, что есть.

Выбирать не из чего. Наш хоккей от этого, конечно, проигрывает, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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