Канарейкин про игры с Беларусью и Казахстаном: «Выход из безвыходной ситуации. Но понятно, что они уступают нам по классу. Мы не растем, варимся в том, что есть»

Федор Канарейкин высказался о майском турне сборной «России 25».

– Игры с казахами и белорусами – это лучший выход в нашем сегодняшнем положении?

– Выход из безвыходной ситуации. Но понятно, что Беларусь и уступают нам по классу, а мы как сборная не растем. Мы варимся в том, что есть.

Выбирать не из чего. Наш хоккей от этого, конечно, проигрывает, – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.