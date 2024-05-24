Овчинников сравнил КХЛ и АХЛ: «Там глупее хоккей – бей-беги, бум-бум. Тут интереснее играть, но мастеровитые игроки там тоже есть»

Теги Сибирь Торонто НХЛ АХЛ КХЛ Торонто Марлис Корбан Найт Логан Шоу Чемпионат.com Дмитрий Овчинников Хоккей

Дмитрий Овчинников рассказал о разнице между КХЛ и АХЛ.

21-летний нападающий ранее выступал в системе «Торонто».

– Чем КХЛ отличается от АХЛ?

– Там глупее хоккей, в КХЛ игроки умнее, это интереснее смотреть, не то что в АХЛ. Там бей-беги, бум-бум, тут интереснее играть.

Но мастеровитые игроки там тоже есть, которые точно бы не затерялись в КХЛ. Они могли бы спокойно приезжать, как это сделали легионеры, которые играют в России.

Мы разговаривали с ребятами из «Марлис», которые собираются сюда приезжать. Реально, в КХЛ они и денег будут больше зарабатывать, и уровень лиги выше.

– Кого бы вы назвали, кто может приехать и заиграть в КХЛ?

Логан Шоу, капитан «Марлис». Ему уже за 30, конечно, но по игре он мне напоминал Корбана Найта, когда тот играл в «Авангарде». Такой же габаритный, центральный, с броском, хорошо играет на вбрасываниях.

Он спокойно мог бы играть в КХЛ, – сказал нападающий «Сибири» Дмитрий Овчинников.

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5 комментариев
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Его что прорвало ? зачем весь день постят вью этого ноуноэйма?
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Ну если у нас такая интеллектуальная лига, где топовые центры? Где центры, я вас спрашиваю??!
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Этот из поколения ноунеймов, что с него взять!
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