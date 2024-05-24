Мэр Ванкувера поднял флаг «Эдмонтона» над мэрией после проигранного спора
Мэр Ванкувера Кен Сим поднял флаг «Эдмонтона» над зданием городской мэрии.
Политик выполнил условие проигранного спора с мэром Эдмонтона Амарджитом Саухи.
Ранее они заключили пари на результат серии плей-офф Кубка Стэнли между «Ойлерс» и «Кэнакс».
«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» (4-3) во втором раунде Кубка Стэнли.
Мэр Кен Сим поднял флаг «Эдмонтона» в преддверии первой игры «Ойлерс» в серии против «Далласа».
«Пари есть пари... Приветствую последнюю оставшуюся канадскую команду», – написал Кен Сим.
Согласно условиям пари он также должен надеть свитер «Ойлерс» и сделать благотворительное пожертвование.