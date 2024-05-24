Мэр Ванкувера поднял флаг «Эдмонтона» над мэрией после проигранного спора

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Политика Хоккей

Мэр Ванкувера Кен Сим поднял флаг «Эдмонтона» над зданием городской мэрии.

Политик выполнил условие проигранного спора с мэром Эдмонтона Амарджитом Саухи.

Ранее они заключили пари на результат серии плей-офф Кубка Стэнли между «Ойлерс» и «Кэнакс».

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» (4-3) во втором раунде Кубка Стэнли.

Мэр Кен Сим поднял флаг «Эдмонтона» в преддверии первой игры «Ойлерс» в серии против «Далласа».

«Пари есть пари... Приветствую последнюю оставшуюся канадскую команду», – написал Кен Сим.

Согласно условиям пари он также должен надеть свитер «Ойлерс» и сделать благотворительное пожертвование.

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1 комментарий
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Еще бы белый флаг вывесил.
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