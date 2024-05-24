Сергей Плотников: «Разговоры с «Амуром» были, но не могу сказать, что горел желанием ехать в Хабаровск. Не знаю, когда реально придет их время претендовать на Кубок Гагарина»

Сергей Плотников высказался о том, почему не вернулся в «Амур».

Игрок ранее перешел в СКА, подписав соглашение на 4 года.

– Говорили, что у вас был вариант с « ».

– Были разговоры с «Амуром», да. Но не могу сказать, что я горел желанием ехать в Хабаровск.

– Ваши родные края.

– Знаете, «Амур» в последние годы прибавил, играет все сильнее и сильнее. Но я не знаю, когда реально придет их время претендовать на . Возможно, у меня этого времени нет.

А вообще, когда я был молодым и играл в «Амуре», то спросил у одного хоккеиста: «Почему ты не выступаешь дома? Хотя тебе предлагают те же самые деньги». Он ответил, что лучше быть подальше от друзей детства и родственников.

Это твой родной город, все хотят с тобой общаться, встречаться, и это отвлекает от хоккейной карьеры. Лучше быть далеко, концентрироваться на своей работе, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.