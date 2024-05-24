Плотников о переходе в СКА: «Созвонились с Ротенбергом. Этот звонок все решил. Встретились, поговорили, нашли точки соприкосновения. Всех все устроило»

Сергей Плотников высказался о переходе в СКА из ЦСКА.

– Как вообще возник вариант со СКА?

– Обычно это бывает через агентов. Но получилось так, что мы лично созвонились с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Этот звонок все решил.

Мы встретились, поговорили, обсудили некоторые моменты. Поняли друг друга, нашли точки соприкосновения. И всех все устроило, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.

СКА подписал 33-летнего Плотникова на 4 года. Форвард набрал 26 очков в 71 матче в прошлом сезоне