Плотников о переходе в СКА: «Созвонились с Ротенбергом. Этот звонок все решил. Встретились, поговорили, нашли точки соприкосновения. Всех все устроило»

Теги СКА КХЛ Сергей Плотников Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников высказался о переходе в СКА из ЦСКА.

– Как вообще возник вариант со СКА?

– Обычно это бывает через агентов. Но получилось так, что мы лично созвонились с Романом Борисовичем [Ротенбергом]. Этот звонок все решил.

Мы встретились, поговорили, обсудили некоторые моменты. Поняли друг друга, нашли точки соприкосновения. И всех все устроило, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.

СКА подписал 33-летнего Плотникова на 4 года. Форвард набрал 26 очков в 71 матче в прошлом сезоне

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1 комментарий
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Точки соприкосновения с Ротенбергом нашли?))) Даже думать не хочу в каком месте друг у друга, вы их нашли
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