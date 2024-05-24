Щитов о ЧМ-2024: «В четвертьфинале Россия была бы без вопросов, а дальше – сказать сложно. Видно, что хоккей и мастерство подравниваются»

Никита Щитов высказался о том, как Россия могла бы выступить на ЧМ-2024.

В полуфинал турнира вышли команды Швеции, Чехии, Канады и Швейцарии. не участвует в ЧМ.

«Сложно сказать, какое место заняла бы сборная России на этом чемпионате мира. Надо понимать, кто бы играл в составе команды.

В четвертьфинале наша команда была бы без вопросов. Приехали бы из наши ребята, которые в своих командах на лидирующих позициях.

В четвертьфинале были бы точно, а дальше – сказать сложно. Видно, что хоккей и мастерство подравниваются. Дай бог, чтобы наша сборная поскорее вернулась. Чтобы наши ребята в КХЛ не отстали от развития мирового хоккея», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.