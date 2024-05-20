Даллас – Эдмонтон где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 24 мая
В пятницу, 24 мая, сыграют Даллас и Эдмонтон в первом матче в рамках полуфинала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 03:30 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Колорадо – Даллас : 1 – 2
- Даллас – Колорадо : 3 – 5
- Колорадо – Даллас : 1 – 5
- Колорадо – Даллас : 1 – 4
Последние матчи Эдмонтон
- Ванкувер – Эдмонтон : 2 – 3
- Эдмонтон – Ванкувер : 5 – 1
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 2
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 2
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 4
Прогноз на первый матч Даллас – Эдмонтон
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