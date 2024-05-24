Рыбин о 7:6 Канады с Австрией: «Это говорит об уровне ЧМ. Если бы Россия была на турнире, приезжали бы более серьезные хоккеисты»
Максим Рыбин высказался о выступлении Канады на ЧМ по хоккею-2024.
– Кого вы можете выделить в качестве фаворитов этого ЧМ?
– Канада неплохо играет, хотя недавно вот с австрийцами сыграли 7:6, хотя вели 6:1. Это не красит Канаду с одной стороны, но с другой стороны говорит об уровне чемпионата.
Если бы сборная России была на турнире, то туда приезжали бы другие хоккеисты. Более серьезные, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Если что, нынешний состав посильнее того, который играючи взял ЧМ 2021.
яснопонятно