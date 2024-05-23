Рейнджерс – Флорида: прогноз на второй матч 25 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5

Счет в серии 0 – 1 (0 : 3)

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

Первый матч финала Восточной конференции Кубка Стэнли ожидался с огромным интересом. Обе команды подошли к серии не только на пике своей формы, но и на пике возможностей. Шансы «Флориды Пантерз» оценивались чуть выше. Все-таки на стороне команды определенный опыт. Ровно год назад она совершила точно такой же трудный путь, дошла до финала Кубка, где уступила «Вегас Голден Найтс». Нынешний состав «Нью-Йорк Рейнджерс» таким опытом не обладает, но тут тоже подобрался очень хороший состав, который смог выиграть регулярный чемпионат. В итоге первый матч серии показал, что опыт играет очень важную роль. «Флорида» гораздо лучше подготовилась к серии, прежде всего, ментально. Сложно сказать, чего ожидали хозяева от начала матча, но складывалось впечатление, что под натиском южан в первые минуты они просто растерялись. Атаки на ворота Игоря Шестеркина шли одна за другой, и вратарь добротно исполнял свою работу отражая опасные броски, в том числе в меньшинстве. Не справился он только с одним и далеко не самым сложным. Бросал по воротам Мэттью Ткачак, Игорю никто не мешал, шайба шла на удобной высоте, но голкипер махнул ловушкой мимо нее. Но как зародилась эта атака. Артемий Панарин владел шайбой в зоне гостей, долго думал, что с ней сделать и в итоге потерял. Российский нападающий по итогам матча вместе с партнером по звену Алексисом Лафреньером отметились показателем «минус 3».

Нельзя сказать, что Сергей Бобровский оставался без дела, тем более хозяева хоть и бросали меньше, но создавали не менее опасные моменты. Голкиперу пришлось ликвидировать два выхода один в ноль, отражать опасные броски, когда команда оказывалась в большинстве. В целом его работу полностью можно назвать безупречной. После матча он получил массу комплиментов от прессы, болельщиков и партнеров по команде. Особенно тяжело пришлось в третьем периоде, когда хозяева все силы бросили в атаку. Но в итоге у Бобровского вторая игра плей-офф на ноль в карьере, и он признан первой звездой матча. Впрочем, неизвестно, как могли бы развиваться последние минуты третьего периода, если бы не второй подарок Шестеркина сопернику, который он соорудил на пару с Лафреньером. Шайба вошла в зону «Рейнджерс» и спокойно катила в сторону ворот. К ней успевал защитник Эрик Густафссон. Зачем в эпизод решил вмешаться вратарь, непонятно. В итоге нелепый бросок в сторону борта. Там шайбу подхватил Картер Верхэге, прострелил вдоль ворот, и от клюшки Лафреньера она срикошетила в ворота. Хоккеисты «Флориды Пантерз» оказались более настойчивыми, они знали как играть, боролись в каждом эпизоде в силовой манере. «Рейнджерс» сгубили нелепые ошибки. Но команда должна сделать выводы. Вторая игра должна пойти по другому сценарию, хотя букмекеры по-прежнему отдают преимущество «Флориде Пантерз».

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,53 (Лига Ставок) до 2,60 (BetBoom, Бетсити, Pari)

победа «Флориды Пантерз» — от 2,41 (BetBoom) до 2,49 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Рейнджерс – Флорида

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰