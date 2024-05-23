Канада — Швейцария: прогноз на полуфинал 25 мая 2024, ЧМ по хоккею 2024

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (+1), ТБ 5

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Если судить только по достижениям, то канадцы должны побеждать не только в предстоящем матче, но и на турнире. Они девятый раз подряд на чемпионатах мира вышли в полуфинал, с 2018 года неизменно выигрывают медали, за это время дважды становились чемпионами. Причем каждый год канадцы привозят на мировое первенство абсолютно разные составы. Их называют третьими, четвертыми… десятыми, но они всегда в числе лучших. Сложно сказать, какой состав приехал на этот раз, но пара-тройка игроков вполне могли бы оказаться в первом, будь то Кубок мира или Олимпиада. В группе «кленовые листья» порой выступали неровно, не все игры получились цельными, но им хватало активности на определенные отрезки матчей, чтобы выиграть у любого соперника. Неприятный осадок оставила встреча против сборной Австрии. Канада вела со счетом 6 : 1, но в третьем периоде пропустила пять шайб подряд и выиграла только в овертайме. Сложной получилась игра против команды Чехии, которая к тому времени еще больше усилилась игроками из НХЛ, тут тоже не хватило 60 минут для выявления победителя. В овертайме шайбу забросил лучший снайпер турнира Дилан Козенс. В четвертьфинале канадцам заранее отдавали победу над словаками. Особых сложностей не возникло. До 46-й минуты матча счет был 3 : 1 в пользу канадцев, но следом они в течение 20 секунд забросили две шайбы, и интрига была убита. Итоговая победа со счетом 6 : 3.

Сборные Швейцарии и Канады встречались на групповом этапе, и матч получился равным. Швейцарцы даже вели в счете, но в итоге уступили. Свою роль сыграло и удаление одного из лидеров Кевина Фиалы до конца игры. По сути именно итог этого матча определил, какая из команд займет первое место в группе. Сложно сказать, насколько принципиальным оно было для альпийской команды, поскольку на двух подряд последних чемпионатах мира они были лучшими в группе и оба раза затем проиграли в четвертьфинале. На этот раз тенденция изменилась. В последние годы сборная Швейцарии стала одной из элитных команд, у нее есть свои лидеры. Во многом ее лицо помимо Фиалы определяют Роман Йоси и Нико Хишир. Причем в составе есть еще игроки из НХЛ. Поражение в группе от канадцев было единственным. Случилась еще потеря очка в матче против сборной Чехии, которую удалось обыграть в серии буллитов. В остальном безупречные результаты. В четвертьфинальном поединке против сборной Германии швейцарцы были фаворитами, что и подтвердили на льду. В первом периоде они были гораздо активнее и забросили две шайбы, причем первую в меньшинстве. В дальнейшем можно было играть по счету. Тревога у болельщиков возникла, когда в середине игры Доминик Кагун сократил разрыв в счете, но на большее представителей Бундесманшафт не хватило. Третью шайбу швейцарцы забросили в пустые ворота и теперь жаждут реванша против сборной Канады, которой букмекеры отдают преимущество.

победа сборной Канады — от 1,81 (Бетсити) до 1,88 (Лига Ставок, Olimpbet)

победа сборной Швейцарии — от 3,50 (Лига Ставок) до 3,80 (Бетсити)

Где смотреть матч Канада – Швейцария

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