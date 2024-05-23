Даллас – Эдмонтон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 26 мая

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

В воскресенье, 26 мая, сыграют Даллас и Эдмонтон во втором матче полуфинала Кубка Стэнли.

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Во сколько играют Даллас – Эдмонтон

  • Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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Прогноз на второй матч Даллас – Эдмонтон

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

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