Даллас – Эдмонтон где смотреть второй матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Даллас и Эдмонтон во втором матче полуфинала Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Даллас – Эдмонтон
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Последние матчи Даллас
- Даллас – Эдмонтон : 2 – 3
- Колорадо – Даллас : 1 – 2
- Даллас – Колорадо : 3 – 5
- Колорадо – Даллас : 1 – 5
Последние матчи Эдмонтон
- Даллас – Эдмонтон : 2 – 3
- Ванкувер – Эдмонтон : 2 – 3
- Эдмонтон – Ванкувер : 5 – 1
- Ванкувер – Эдмонтон : 3 – 2
- Эдмонтон – Ванкувер : 3 – 2
Прогноз на второй матч Даллас – Эдмонтон
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