Никита Нестеров: «ЦСКА – великий клуб, задача одна – Кубок Гагарина. Все об этом знают, прекрасно все понимают»

Никита Нестеров высказался об изменениях в составе ЦСКА.

– В самом начале межсезонья из ЦСКА ушли люди, творившие историю клуба – Григоренко, Светлаков, Слепышев, , . Как долго привыкали к новым реалиям?

– Осознание сразу пришло, когда вышли новости, что с парнями не продлили контракт и кого-то обменяли. Ну, руководство так видит, поэтому я думаю, на их замену придут не хуже ребята. Команда помоложе будет, побыстрее. О будущем будем судить 25 мая следующего года.

– Тяжело расставаться с людьми, с которыми пройден такой большой путь?

– Конечно, тяжело. Мы с Мишей Григоренко и в сборных вместе играли, и за ЦСКА 6-7 лет отпахали. И плохое было, и хорошее. Да и Сережа Плотников с Дитцем 3 года клубу отдали, два Кубка подряд выиграли.

Конечно, тяжело расставаться. Но хоккей таков, что сегодня ты здесь, а завтра ты там. Поэтому ребятам только удачи, чтобы у них все получалось.

– Понятно, что у вас еще два года по контракту. Но мысль «возможно, я следующий» по ходу этой чистки не промелькнула?

– Мысли всегда то появляются, то уходят. Мы же спортсмены, мы ко всему готовы. Поэтому… До меня дело не дошло, по ходу (улыбается).

– Когда Игорь Есмантович заявил, что к Нестерову вопросов нет, выдохнули?

– Конечно, выдохнул. Вопросы есть всегда, поэтому, думаю, по каким-то моментам вопросы есть, а так – выдыхаем до сих пор (смеется). Дальше будем готовиться и верить в себя.

ЦСКА – великий клуб, поэтому у нас задача только одна – . Все об этом знают, все прекрасно все понимают. Сколько, мы лет подряд в финале играли? Пять, не считая пандемии? И вот, пожалуйста, собрали команду, костяк, и она давала результат.

– Но существуют же чемпионские окна…

– Давайте так. Нет ничего невозможного, поэтому смотря как подбирать состав. Это дело не мое, там руководство знает, что делает.

А про окна ответ такой: сегодня окно закрылось, завтра опять открылось. Завтра стареньких ребят поменяли и пришла молодежь, у которой окно открывается, поэтому тут можно ротировать как хотите, – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.