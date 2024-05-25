Каменский об отъезде в НХЛ: «Я люблю свою страну. Дождался момента, когда можно было официально уехать. Спасибо Фетисову, который пробил дорогу, из армии уволился и уехал»

Валерий Каменский высказался касательно своего отъезда в НХЛ.

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-1991/92.

– Правильно ли я прочитал, что решение уехать в НХЛ было достаточно сложным, поскольку вы же были семейный человек?

– Я никогда не думал о том, чтобы уехать без семьи. Я хотел уехать официально, чтобы нормальные отношения здесь остались.

Не было никогда мыслей, хотя было много предложений уехать с чемпионата мира, еще откуда-то. Но, к сожалению, я люблю... Не к сожалению, а к счастью, я люблю свою страну, люблю свою семью и не мог этого сделать.

Дождался того момента, когда можно было официально уехать. Спасибо Вячеславу Александровичу Фетисову, который пробил нам эту дорогу. Он первый официально из армии уволился и уехал в . И мы за ним потянулись, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.