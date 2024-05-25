Каменский об отъезде в НХЛ: «Я люблю свою страну. Дождался момента, когда можно было официально уехать. Спасибо Фетисову, который пробил дорогу, из армии уволился и уехал»

Теги Вячеслав Фетисов НХЛ Валерий Каменский сборная СССР чемпионат СССР Хоккей

Валерий Каменский высказался касательно своего отъезда в НХЛ.

Нападающий дебютировал в лиге в сезоне-1991/92.

– Правильно ли я прочитал, что решение уехать в НХЛ было достаточно сложным, поскольку вы же были семейный человек? 

– Я никогда не думал о том, чтобы уехать без семьи. Я хотел уехать официально, чтобы нормальные отношения здесь остались.

Не было никогда мыслей, хотя было много предложений уехать с чемпионата мира, еще откуда-то. Но, к сожалению, я люблю... Не к сожалению, а к счастью, я люблю свою страну, люблю свою семью и не мог этого сделать.

Дождался того момента, когда можно было официально уехать. Спасибо Вячеславу Александровичу Фетисову, который пробил нам эту дорогу. Он первый официально из армии уволился и уехал в НХЛ. И мы за ним потянулись, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий