Кожевников о Шипачеве: «У «Ак Барса» есть неуверенность в нем. Говорят, что Вадим растерял скорость, но ему скорость не нужна – голова работает»

Теги Ак Барс возможные переходы КХЛ Вадим Шипачев Александр Кожевников Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном уходе Вадима Шипачева из «Ак Барса».

Действующий договор между 37-летним форвардом и казанским клубом рассчитан еще на один сезон, но известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

Игрок заявил сегодня: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

В прошедшем сезоне Шипачев набрал 46 (14+32) очков в 67 матчах.

– Это решение тренера и руководства клуба. Он же знал, куда идет. Надо принимать решение клуба.

Шипачев поменял уже не одну команду. Надо говорить об этом. Значит, у «Ак Барса» есть неуверенность в нем.

– Он пригодится другим клубам?

– Конечно, пригодится любому клубу! Шипачев – мастер.

Говорят, что он растерял скорость. Ему скорость не нужна, он замечательно играет в пас, у него голова работает, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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3 комментария
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Ну тут он прав Вадим действительно умный игрок , это ни тот игрок который без толку будет носится туда сюда
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....Это решение тренера и руководства клуба. Надо принимать решение клуба ....

То есть по мнению Кожевникова клуб может в любой момент насрать на действующий договор и выгнать хоккеиста ?
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Когда подписывали его и Радулова, прекрасно знали, кого брали. С тех пор Шипачев не стал сильно медленнее.
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