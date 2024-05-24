Никита Щитов высказался о возможном уходе Вадима Шипачева из «Ак Барса».

Действующий договор между 37-летним форвардом и казанским клубом рассчитан еще на один сезон. Ранее стало известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

«У руководства «Ак Барса» свое видение ситуации. Шипачев – очень хороший игрок для КХЛ, и он не медленный. Он быстро мыслит, здорово видит партнеров. Уверен, что не останется без команды.

Возможно, в «Ак Барсе» хотят сократить платежную ведомость или просто не могут подобрать игроков в тройку к Шипачеву.

Допускаю, что такое решение по Вадиму исходит не от генерального менеджера, а от руководства республики. Разные могут быть ситуации. Это хоккей, всякое бывает.

Надеюсь, что Шипачев преодолеет эти трудности и покажет в другой команде свое мастерство. Он покажет себя с хорошей стороны», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»