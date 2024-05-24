Никита Щитов: «Шипачев – очень хороший игрок для КХЛ. Он не медленный, быстро мыслит, здорово видит партнеров. Уверен, Вадим не останется без команды»

Теги Ак Барс Никита Щитов КХЛ Вадим Шипачев Матч ТВ Хоккей

Никита Щитов высказался о возможном уходе Вадима Шипачева из «Ак Барса».

Действующий договор между 37-летним форвардом и казанским клубом рассчитан еще на один сезон. Ранее стало известно, что «Ак Барс» хочет расстаться с хоккеистом.

«У руководства «Ак Барса» свое видение ситуации. Шипачев – очень хороший игрок для КХЛ, и он не медленный. Он быстро мыслит, здорово видит партнеров. Уверен, что Вадим не останется без команды.

Возможно, в «Ак Барсе» хотят сократить платежную ведомость или просто не могут подобрать игроков в тройку к Шипачеву.

Допускаю, что такое решение по Вадиму исходит не от генерального менеджера, а от руководства республики. Разные могут быть ситуации. Это хоккей, всякое бывает.

Надеюсь, что Шипачев преодолеет эти трудности и покажет в другой команде свое мастерство. Он покажет себя с хорошей стороны», – сказал бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Шипачев о желании «Ак Барса» расстаться: «Некрасивая ситуация. Я первый бомбардир, и выставляют за порог. Находят какие-то аргументы – старый, медленно едешь»

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1 комментарий
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если только в ВХЛ что-то покажет...ну у человека совести нет, за такое баблище не играть
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