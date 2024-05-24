Третьяк о Ночной лиге: «Владимир Владимирович всем нам пример. Играет в хоккей, хотя он самый занятой человек в России. Рад за развитие лиги, мужики не пиво пьют, а ходят на стадион»

Теги ФХР Владислав Третьяк Владимир Путин любительский хоккей Здоровье алкоголь и спорт Хоккей

Владислав Третьяк высказался о развитии Ночной хоккейной лиги.

Лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.

– Невероятное расширение Ночной хоккейной лиги – какие в этом для нашей страны и для хоккея плюсы?

– Ну, для здоровья нации это хорошо, потому что мужики не пиво пьют, а ходят на стадион, там выпившим нельзя играть, поскольку травму можно получить. Я хочу сказать, что это шикарная история с точки зрения поддержания здорового образа жизни.

Это очень здорово, и Владимир Владимирович всем нам пример. Он показал, что сам играет в хоккей, хотя он самый занятой человек в нашей стране.

Я поддерживаю Ночную хоккейную лигу, рад за ее развитие, потому что она занимается популяризацией здорового образа жизни. Это отцы и деды наших детей и внуков.

И когда ребенок видит, что его папа или дедушка после работы вместо похода в ресторан играет в хоккей, занимается спортом и физкультурой на площадке, то он является примером для молодежи и семьи. Это значит, что больше молодежи будет заниматься спортом.

Всегда у ребенка должен быть пример. Для меня примером был отец, который делал зарядку по утрам, никогда не ругался, а я хотел быть похожим на него. Если у тебя дедушка играет в хоккей, то ты тоже будешь играть. Именно поэтому я за то, чтобы Ночная хоккейная лига развивалась.

К слову, она очень серьезно развивается, ведь у некоторых очень много команд, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Всякий глупец найдет еще большего глупца, который станет им восторгаться.
Никола Буало-Депрео
+8
0
+8
Пусть он лучше играет в хоккей, чем занимается экономикой и политикой.
+5
0
+5
разъезжаться перед дедушкой и ловить его когда он падает , для любого ребенка это пример лишний раз посмеяться
+1
0
+1
Много правильных слов в этих высказываниях. Хотелось бы услышать вместо рассуждений о здоровом образе жизни, несовместимости употребления пива и соревнований, порочности походов в ресторан, предложение о том, как сделать участие в ночной лиге для игроков полностью бесплатными. Любительских лиг много, цены участия примерно равны и немалые. Сделав любительский хоккей доступнее можно достичь целей продекларированных В. Третьяком.
+1
0
+1
Ответ Lanc
Пусть он лучше играет в хоккей, чем занимается экономикой и политикой.
Это вы сейчас про кого говорите? :)
+1
0
+1
Язычком технично умеет двигать вверх и вниз
0
0
0
Всем вам! Холоп!
0
0
0
Очень хочется посмотреть на мужика который после работы грузчиком, сталеваром, забойщиком в шахте, водителем - дальнобойщиком идëт играть в хоккей, услаждая взоры Владимира Владимировича и его подпевалы Владислава Александровича.
0
0
0
Я думаю если у дедушки будет достаточно времени чтобы каждый день ходить в ресторан то внук только радоваться за своего дедушку должен :)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий