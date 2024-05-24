Третьяк о Ночной лиге: «Владимир Владимирович всем нам пример. Играет в хоккей, хотя он самый занятой человек в России. Рад за развитие лиги, мужики не пиво пьют, а ходят на стадион»

Владислав Третьяк высказался о развитии Ночной хоккейной лиги.

Лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и известных хоккеистов.

– Невероятное расширение Ночной хоккейной лиги – какие в этом для нашей страны и для хоккея плюсы?

– Ну, для здоровья нации это хорошо, потому что мужики не пиво пьют, а ходят на стадион, там выпившим нельзя играть, поскольку травму можно получить. Я хочу сказать, что это шикарная история с точки зрения поддержания здорового образа жизни.

Это очень здорово, и Владимир Владимирович всем нам пример. Он показал, что сам играет в хоккей, хотя он самый занятой человек в нашей стране.

Я поддерживаю Ночную хоккейную лигу, рад за ее развитие, потому что она занимается популяризацией здорового образа жизни. Это отцы и деды наших детей и внуков.

И когда ребенок видит, что его папа или дедушка после работы вместо похода в ресторан играет в хоккей, занимается спортом и физкультурой на площадке, то он является примером для молодежи и семьи. Это значит, что больше молодежи будет заниматься спортом.

Всегда у ребенка должен быть пример. Для меня примером был отец, который делал зарядку по утрам, никогда не ругался, а я хотел быть похожим на него. Если у тебя дедушка играет в хоккей, то ты тоже будешь играть. Именно поэтому я за то, чтобы Ночная хоккейная лига развивалась.

К слову, она очень серьезно развивается, ведь у некоторых очень много команд, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.