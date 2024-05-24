Плотников о том, что не заиграл в «Питтсбурге», потому что Малкин не помогал: «Беспочвенные разговоры. Как он должен был помочь? В состав меня поставить? Забить за меня голы?»
Сергей Плотников высказался о своем неудачном выступлении в НХЛ.
– У вас был год карьеры в НХЛ, когда вы выступали за «Питтсбург» и «Аризону». Так вот появился миф, что вы в «Пингвинс» не заиграли, потому что Евгений Малкин вам не помогал. Я давно хотел спросить – что там было?
– Возможно, я просто был ментально не готов к НХЛ. Это другая культура, язык и все, что вокруг хоккея. Нервничал больше, чем обычно. И готовился больше, чем нужно. Немного потерял свою уверенность. Ну и не пошла там карьера.
А по поводу Малкина – он мне ничем не обязан. Я пришел в «Питтсбург» как обычный игрок. Женя чем мог, тем мне помог.
Это беспочвенные разговоры: мол, для меня Малкин мало что сделал. А как он мне должен был помочь? Вместо тренера меня в состав поставить? Дать мне игровое время? Забить за меня голы? Это все надуманная история, и Малкин тут вообще ни в чем не виноват, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.