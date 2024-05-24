Плотников о том, что не заиграл в «Питтсбурге», потому что Малкин не помогал: «Беспочвенные разговоры. Как он должен был помочь? В состав меня поставить? Забить за меня голы?»

Теги СКА Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Сергей Плотников Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников высказался о своем неудачном выступлении в НХЛ.

– У вас был год карьеры в НХЛ, когда вы выступали за «Питтсбург» и «Аризону». Так вот появился миф, что вы в «Пингвинс» не заиграли, потому что Евгений Малкин вам не помогал. Я давно хотел спросить – что там было?

– Возможно, я просто был ментально не готов к НХЛ. Это другая культура, язык и все, что вокруг хоккея. Нервничал больше, чем обычно. И готовился больше, чем нужно. Немного потерял свою уверенность. Ну и не пошла там карьера.

А по поводу Малкина – он мне ничем не обязан. Я пришел в «Питтсбург» как обычный игрок. Женя чем мог, тем мне помог.

Это беспочвенные разговоры: мол, для меня Малкин мало что сделал. А как он мне должен был помочь? Вместо тренера меня в состав поставить? Дать мне игровое время? Забить за меня голы? Это все надуманная история, и Малкин тут вообще ни в чем не виноват, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.

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2 комментария
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Это как про школу бы спросила: - А что, он даже не давал вам списывать?
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Охх, помню я те прекрасные времена в 2015, когда Малкин ему моменты на полупустые ворота организовывал, а Сирожа всё равно умудрился ни одной не забросить, а после обмена в Аризону стал рассказывать, что мол руководство Пенс не дало реализоваться))
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