Даллас – Эдмонтон: прогноз на второй матч 26 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 1 (2 : 3 2ОТ)

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Многие рассматривают серию команд на Востоке в качестве скрытого финала, и понятно почему. В составах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориды Пантерз» элитные вратари, отличная командная игра, яркие нападающие, а у южан еще и опыт игры в решающих стадиях. Но с ярким нападением все очень хорошо обстоит и в Далласе, и в Эдмонтоне, те же «Старз» обладают не меньшим опытом. Хуже с вратарями, но не критично. Причем за серией «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз» интересно наблюдать еще и с точки зрения двух противоположностей. У техасцев четыре практически равных по силе звена, мечта любого советского тренера, а у «нефтяников» Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и примкнувший к ним в этом плей-офф Зак Хайман. Так что по поводу скрытого финала на Западе точно могут поспорить. Первый матч должен был задать тенденцию, продемонстрировать, как команды выглядят на фоне друг друга. Хозяева могли открыть счет уже в самом начале первого периода, когда Евгений Дадонов убежал один на один с вратарем и не смог переиграть Стюарта Скиннера.

Не раз отмечалось, реализуй российский нападающий хотя бы половину своих моментов, быть ему где-то поблизости в гонке снайперов рядом с Хайманом. Дважды в первом периоде хозяева получали возможность разыграть лишнего, но оба раза неудачно. Закончился игровой отрезок тем же, чем и начался, только на этот раз уже гости могли открывать счет после выхода один в ноль, но не получилось. Хочешь создать проблемы сопернику, выпускай в одном звене Макдэвида и Драйзайтля, что и сделал в самом начале второго периода наставник гостей Крис Кноблаух. В результате немец забросил девятую шайбу в плей-офф, причем это был четвертый бросок гостей по воротам Джейка Эттинджера. Спустя три с небольшим минуты «Эдмонтон» удвоил преимущество. Неразбериха на пятачке привела к 12-й шайбе в плей-офф Зака Хаймана. Два гола в гостях при минимальном количестве бросков. О чем еще мечтать? Но, видимо, хоккеисты «Ойлерз» сильно замечтались.

Они не раз показывали, что могут создавать себе проблемы на ровном месте. Вот и на этот раз Бретт Кулак потерял шайбу в своей зоне, Джейми Бенн ее подхватил, уложил на лед вратаря, а Тайлер Сегин стал автором ответного гола. Только тут гости поняли, что нужно включаться по-серьезному, но техасцы к этому были готовы. Более того в конце третьего периода Джейсон Робертсон бросил по воротам, шайба отскочила от Дадонова на клюшку Сегина, и тот забил один из самых легких голов в своей карьере. В начале овертайма Макдэвид заработал четырехминутное удаление и предоставил шикарную возможность «Далласу» выиграть встречу, но лучшим достижением хозяев стало попадание в штангу. Сам Коннор мог в конце периода забрасывать шайбу, но долго думал, что с ней сделать, и Эттинджер спас. И все же победный гол оказался на его счету в самом начале второго овертайма. «Даллас Старз» нужно поработать над реализацией. Коэффициенты букмекеров на второй матч серии.

победа «Даллас Старз» — от 2,22 (BetBoom) до 2,30 (Бетсити, Pari)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,69 (BetBoom) до 2,87 (Olimpbet)

Где смотреть второй матч Даллас – Эдмонтон

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