Савин о безголевой серии Тертышного: «В зоне атаки надо действовать смелее, использовать свои сильные стороны. Уверен, он скоро забьет»

поделился мнением об игре «Трактора» в домашней серии.

– Хорошо, что набираем очки и это придает уверенности команде. Очевидно, что много над чем надо работать, особенно в атаке и большинстве. Хотелось бы больше забивать, но и стоит отметить действия команды в обороне.

– Как вы относитесь к тому, что в домашних матчах «Трактор» показывает такой незрелищный хоккей?

– Конечно, хотелось бы играть дома более результативно, но, пусть простят меня наши болельщики, сейчас на первом месте результат.

– Что не хватает Никите Тертышному, чтобы снова забивать голы?

– У него есть все для этого, просто в зоне атаки надо действовать смелее, использовать свои сильные стороны. Уверен, что Тертышный скоро забьет, – сказал генеральный директор .