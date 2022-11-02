Савин о безголевой серии Тертышного: «В зоне атаки надо действовать смелее, использовать свои сильные стороны. Уверен, он скоро забьет»
Иван Савин поделился мнением об игре «Трактора» в домашней серии.
– Хорошо, что набираем очки и это придает уверенности команде. Очевидно, что много над чем надо работать, особенно в атаке и большинстве. Хотелось бы больше забивать, но и стоит отметить действия команды в обороне.
– Как вы относитесь к тому, что в домашних матчах «Трактор» показывает такой незрелищный хоккей?
– Конечно, хотелось бы играть дома более результативно, но, пусть простят меня наши болельщики, сейчас на первом месте результат.
– Что не хватает Никите Тертышному, чтобы снова забивать голы?
– У него есть все для этого, просто в зоне атаки надо действовать смелее, использовать свои сильные стороны. Уверен, что Тертышный скоро забьет, – сказал генеральный директор «Трактора».
Комментарии