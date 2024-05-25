Тренер «Эдмонтона»: «Успеха в плей-офф добиваются хорошо обороняющиеся команды. Чтобы стабильно побеждать, мы должны уметь защищаться»

Тренер «Эдмонтона» высказался после победы в матче с «Далласом».

«Ойлерс» обыграли «Старс» в первом матче серии Кубка Стэнли (3:2 ОТ, 1-0).

Вратарь «Эдмонтона» отбил 31 бросок по своим воротам.

«Команды, которые добиваются успеха в плей-офф, – это хорошо обороняющиеся команды, команды, которые умеют играть ответственно.

В плей-офф будут дни, когда мы сможем забивать голы, но чтобы стабильно побеждать, мы должны уметь защищаться. Невозможно провести идеальную игру, но мы должны быть уверены, что ограничиваем количество ошибок, и я думаю, что мы проделали хорошую работу в этом направлении.

Когда мы допускаем ошибки, мы должны рассчитывать на то, что наш вратарь сделает несколько сэйвов. [Скиннер] сделал это сегодня вечером», – сказал главный тренер « » Крис Кноблаух.