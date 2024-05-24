Уодделл покинул пост генменеджера «Каролины»

«Каролина» объявила об уходе генерального менеджера Дона Уодделла.

65-летний президент и генменеджер клуба подал в отставку.

Эрик Тульски был назначен временно исполняющим обязанности генерального менеджера.

Сообщается, что « » начала поиск нового генменеджера. Даррен Йорк будет помогать Тульски в выполнении управленческих обязанностей, продолжая при этом исполнять обязанности помощника генерального менеджера.

пришел в «Каролину» в 2014 году. Сначала он занимал должность президента клуба, а в 2018 году также стал генеральным менеджером. За время его работы во второй должности «Харрикейнс» не пропускали плей-офф.

Тульски работает в «Каролине» с 2014 года. В 2020 году он стал помощником генерального менеджера.