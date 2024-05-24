Уодделл покинул пост генменеджера «Каролины»

Теги Каролина Дон Уодделл НХЛ отставки Хоккей

«Каролина» объявила об уходе генерального менеджера Дона Уодделла.

65-летний президент и генменеджер клуба подал в отставку.

Эрик Тульски был назначен временно исполняющим обязанности генерального менеджера.

Сообщается, что «Каролина» начала поиск нового генменеджера. Даррен Йорк будет помогать Тульски в выполнении управленческих обязанностей, продолжая при этом исполнять обязанности помощника генерального менеджера.

Дон Уодделл пришел в «Каролину» в 2014 году. Сначала он занимал должность президента клуба, а в 2018 году также стал генеральным менеджером. За время его работы во второй должности «Харрикейнс» не пропускали плей-офф.

Тульски работает в «Каролине» с 2014 года. В 2020 году он стал помощником генерального менеджера.

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5 комментариев
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Ну ряд вещей спорных сделал - 1) Отказ от Трочека в пользу подписания Пачьоретти, и в итоге команда осталась без второго центра 2) Оффершит Котканиеми, 3) Подписание Орлова в третью пару за большие деньги, 4) Чехарда на вратарской позиции, особенно это касается Раанты.
+13
0
+13
Ответ rusbash14
Ну ряд вещей спорных сделал - 1) Отказ от Трочека в пользу подписания Пачьоретти, и в итоге команда осталась без второго центра 2) Оффершит Котканиеми, 3) Подписание Орлова в третью пару за большие деньги, 4) Чехарда на вратарской позиции, особенно это касается Раанты.
Справедливлсти ради, с Котканиеми было желание Дандона наказать Монреаль за оффер Ахо и другим показать, что оффершиты безнаказанно не пройдут.
+5
0
+5
Один из самых противоречивых ГМ во всей лиге, много крутых мувов и выборов на драфте, но в то же время и ошибок немало было. Но как минимум у него яйца есть неочевидные и рискованные ходы делать, так что думаю спрос большой на него должен быть
+4
0
+4
Ответ rusbash14
Ну ряд вещей спорных сделал - 1) Отказ от Трочека в пользу подписания Пачьоретти, и в итоге команда осталась без второго центра 2) Оффершит Котканиеми, 3) Подписание Орлова в третью пару за большие деньги, 4) Чехарда на вратарской позиции, особенно это касается Раанты.
Сам хотел написать, но увидел ваш коммент👍👍👍
+2
0
+2
Ответ rusbash14
Ну ряд вещей спорных сделал - 1) Отказ от Трочека в пользу подписания Пачьоретти, и в итоге команда осталась без второго центра 2) Оффершит Котканиеми, 3) Подписание Орлова в третью пару за большие деньги, 4) Чехарда на вратарской позиции, особенно это касается Раанты.
5) Недавнее продление контракта с главным тренером Родом Бринд’амаром.
+1
0
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