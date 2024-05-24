Третьяк о сезоне КХЛ: «Удивили серии 4-0 на поздних стадиях плей-офф. Посмотрите на НХЛ – счета 3-3, 3-2. Команды равные, идет борьба»

Теги Ак Барс ЦСКА ФХР Кубок Стэнли Владислав Третьяк НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Динамо Хоккей

Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, что его удивило в сезоне КХЛ.

– Было ли что-то по ходу сезона, что удивило вас в КХЛ?

– Сам сезон меня не удивил. Я знал, что он будет тяжелым, потому что мы копируем полностью НХЛ.

Там только один перерыв на Матч звезд. У нас же сейчас тоже всего один перерыв – на Кубок Первого канала. Мы полностью копируем то, что в НХЛ.

Раньше у нас было четыре перерыва, когда мы играли с финнами и шведами в рамках Евротуров, а в это время команды зализывали раны, готовились физически.

У большинства команд срывов не было, успевали отдохнуть лидеры, в итоге они стабильно играли. А в этом году все команды по ходу сезона проваливались. Я знал, что так и будет.

Взять кого угодно: ЦСКА, Казань, «Динамо» – то побеждают, то по три-четыре матча проигрывают. Это говорит о том, что календарь очень сложный и наш хоккей пока к такому не готов.

На то, чтобы привыкнуть к столь насыщенному графику матчей, потребуется несколько лет. А пока так и будем наблюдать «качели», провалы по ходу сезона и нехватку сил у команд.  

А если говорить о том, что меня удивило – так это то, что на поздних стадиях плей-офф серии заканчивались со счетом 4-0. И в финале, и в третьем раунде, и во втором.

Вы посмотрите сейчас НХЛ, где счета 3-3, 3-2, серии решаются в последних матчах. Это говорит о том, что команды равные, идет борьба.

У нас команды хоть и хорошие, но все равно получаются сухие серии. Хотя болельщики ждали более упорной борьбы, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И какой вывод? Кстати, Рейнджерс вынесли Вашингтон 4:0, да и Кошки свою серию 4:1 взяли.
+4
0
+4
Потому что у них катков больше
+3
-1
+2
Выходит 4-0 опасный счёт по ходу плейоф, ну кроме финала.
+1
0
+1
Он реально ставит НХЛ в пример???
+1
0
+1
Третьяк ловко(как всегда) преувеличивает и недосказывает. В этом плей-офф КГ были семи матчевые зарубы Магнитки-Авто, Локо-Авангард, а в финале все игры закончились в одну шайбу
+1
0
+1
В одном же тексте он ставит в пример НХЛ, а потом сам же против копирования
+1
-1
0
Просто забыл прошлогодний финал в НХЛ Флорида уступила вегасу 4:1,но в полуфинале обыграли колорадо 4:0.Там тоже раз на раз не приходится.
0
0
0
А чему Третьяк удивляется? Уровень хоккея в КХЛ упал ниже плинтуса
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий