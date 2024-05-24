Третьяк о сезоне КХЛ: «Удивили серии 4-0 на поздних стадиях плей-офф. Посмотрите на НХЛ – счета 3-3, 3-2. Команды равные, идет борьба»

Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, что его удивило в сезоне КХЛ.

– Было ли что-то по ходу сезона, что удивило вас в ?

– Сам сезон меня не удивил. Я знал, что он будет тяжелым, потому что мы копируем полностью НХЛ.

Там только один перерыв на Матч звезд. У нас же сейчас тоже всего один перерыв – на Кубок Первого канала. Мы полностью копируем то, что в НХЛ.

Раньше у нас было четыре перерыва, когда мы играли с финнами и шведами в рамках Евротуров, а в это время команды зализывали раны, готовились физически.

У большинства команд срывов не было, успевали отдохнуть лидеры, в итоге они стабильно играли. А в этом году все команды по ходу сезона проваливались. Я знал, что так и будет.

Взять кого угодно: , Казань, « » – то побеждают, то по три-четыре матча проигрывают. Это говорит о том, что календарь очень сложный и наш хоккей пока к такому не готов.

На то, чтобы привыкнуть к столь насыщенному графику матчей, потребуется несколько лет. А пока так и будем наблюдать «качели», провалы по ходу сезона и нехватку сил у команд.

А если говорить о том, что меня удивило – так это то, что на поздних стадиях плей-офф серии заканчивались со счетом 4-0. И в финале, и в третьем раунде, и во втором.

Вы посмотрите сейчас , где счета 3-3, 3-2, серии решаются в последних матчах. Это говорит о том, что команды равные, идет борьба.

У нас команды хоть и хорошие, но все равно получаются сухие серии. Хотя болельщики ждали более упорной борьбы, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.