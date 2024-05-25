Максим Кузнецов про игры с Беларусью и Казахстаном: «Других соперников мы не найдем. Европейцы не согласятся играть, канадцы и американцы – тоже. Выхода нет»

Максим Кузнецов высказался о майском турне сборной «России 25».

– Майское турне сборной который год не впечатляет. Соперники – белорусы и казахи, с которыми игры в одну калитку. Какой выход из этой ситуации?

– Не совсем в одну калитку. В прошлом году были и напряженные игры. Но у нас все равно выхода нет. Больше не с кем играть. Других соперников мы не найдем.

Европейцы с нами не согласятся играть, канадцы и американцы – тоже. Да, слышал, что мы ведем переговоры с . Но сколько они еще будут идти? Бог его знает, – сказал бывший хоккеист «Динамо» .