Сергачев из «Тампы» – футболистам «Спартака»: «Критика – нормальная реакция болельщиков. Не стоит реагировать на это остро»

Теги Спартак Тампа-Бэй премьер-лига Россия болельщики НХЛ Михаил Сергачев Чемпионат.com Хоккей

Михаил Сергачев дал совет игрокам футбольного «Спартака».

Красно-белые занимают пятое место перед последним туром Мир РПЛ. 

– Что могли бы посоветовать игрокам «Спартака», которые постоянно находятся под давлением?

– Не реагировать на это остро.

Критика – это нормальная реакция болельщиков, потому что они переживают и хотят лучшего для клуба. Просто иногда не все могут правильно выразить свое недовольство, тогда уже начинается негатив.

Думаю, что у ребят есть своя голова на плечах, они могут справляться с хейтом. Нужно понимать, что люди хотят лучшего. Да и футболисты этого хотят, но не всегда получается.

Спокойствия ребятам, – сказал игрок «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.

25-летний защитник провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надо делом реагировать
А там всем пофигу уже давно
0
0
0
Да они и так вроде не реагируют. Пф. Максимум, мимо микст-зоны пройдут сдвинув брови или на клубном ютубе расскажут про тягу писать историю и то, как им очень жаль из-за неудач.
Вспоминается Южный парк и серия про нефтяников: нам очень жаль
+1
-1
0
Сказал хоккеист, который несколько раз обиделся на журналистов
+1
-1
0
Они и не реагируют.
0
0
0
Ответ T.T.
Сказал хоккеист, который несколько раз обиделся на журналистов
И берёт деньги за интервью)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий