Сергачев из «Тампы» – футболистам «Спартака»: «Критика – нормальная реакция болельщиков. Не стоит реагировать на это остро»

Михаил Сергачев дал совет игрокам футбольного «Спартака».

Красно-белые занимают пятое место перед последним туром Мир РПЛ.

– Что могли бы посоветовать игрокам «Спартака», которые постоянно находятся под давлением?

– Не реагировать на это остро.

Критика – это нормальная реакция болельщиков, потому что они переживают и хотят лучшего для клуба. Просто иногда не все могут правильно выразить свое недовольство, тогда уже начинается негатив.

Думаю, что у ребят есть своя голова на плечах, они могут справляться с хейтом. Нужно понимать, что люди хотят лучшего. Да и футболисты этого хотят, но не всегда получается.

Спокойствия ребятам, – сказал игрок «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.

25-летний защитник провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.