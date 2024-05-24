Сергачев из «Тампы» – футболистам «Спартака»: «Критика – нормальная реакция болельщиков. Не стоит реагировать на это остро»
Михаил Сергачев дал совет игрокам футбольного «Спартака».
Красно-белые занимают пятое место перед последним туром Мир РПЛ.
– Что могли бы посоветовать игрокам «Спартака», которые постоянно находятся под давлением?
– Не реагировать на это остро.
Критика – это нормальная реакция болельщиков, потому что они переживают и хотят лучшего для клуба. Просто иногда не все могут правильно выразить свое недовольство, тогда уже начинается негатив.
Думаю, что у ребят есть своя голова на плечах, они могут справляться с хейтом. Нужно понимать, что люди хотят лучшего. Да и футболисты этого хотят, но не всегда получается.
Спокойствия ребятам, – сказал игрок «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев.
25-летний защитник провел в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 34 матча и набрал 19 (2+17) очков.
А там всем пофигу уже давно
Вспоминается Южный парк и серия про нефтяников: нам очень жаль