Даллас – Эдмонтон: прогноз на первый матч 24 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 6

Счет в серии 0 – 0

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У «Даллас Старз» путь в финал конференции получился очень интересным. Вообще, может сложиться впечатление, что с самым сильным соперником техасцы встретились в первом круге, когда играли против действующих на тот момент обладателей Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс». Там поначалу казалось, что все закончится для «Далласа» едва начавшись. Два поражения на своей арене подряд, а затем предстоял выезд в Неваду. Но команда Питера Дебура все же смогла выиграть в семи матчах и тем самым взять реванш за поражение в финале Западной конференции в прошлом году. Во втором круге соперниками стали «Колорадо Эвеланш». Южане по традиции начали серию с поражения на своей площадке, но зато потом выиграли три матча подряд. У «Колорадо» не обошлось без проблем, очередная неприятная история случилась в Валерием Ничушкиным, и он был выведен из состава. «Лавины» смогли собраться и выиграть пятый матч в Далласе, но затем потерпели поражение на своей площадке в овертайме. Безусловно, и без Ничушкина в составе «Колорадо» хватает сильных хоккеистов, но сравниться с «Далласом» в этом смысле не может ни одна команда из четырех оставшихся. Тут опасность исходит от каждой тройки и от каждого хоккеиста. С учетом того, что в этом сезоне раскрылись молодые игроки Уайтт Джонстон, он является лучшим снайпером команды в плей-офф, и Логан Станковен, южане представляют грозную силу, и чем дальше играют, тем увереннее выглядят.

Когда речь заходит об «Эдмонтон Ойлерз», то со всех сторон слышится одно — команда может продвинутся в плей-офф настолько далеко, насколько ее затащат Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Они с первых матчей захватили лидерство в гонке бомбардиров. На счету немца 24 очка, у канадца — 21, и вряд ли кто-то сможет их догнать уже до конца плей-офф. Но интересное дело, третью строчку в списке бомбардиров занимает Эван Бушар с 20 очками, а он, на секундочку, защитник. Четвертым идет Райан Ньюджент-Хопкинс. В снайперской гонке лидирует Зак Хайман, у нападающего 11 голов и он на три опережает все того же Драйзайтля. В прежние годы всего этого запала хватало «Эдмонтону» только на финал конференции, но сейчас команда созрела для больших свершений. В первом раунде «Лос-Анджелес Кингз» практически не оказали сопротивления. Гораздо сложнее пришлось во втором против «Ванкувер Кэнакс». Дошло до седьмой игры, которую «нефтяники» провели с подавляющим преимуществом. Лишь благодаря своему голкиперу Артуру Шилову «косатки» находились долгое время на плаву. Проигрывали 0 : 3, в третьем периоде отыграли две шайбы, но не более. «Даллас Старз» соперник совершенно иного уровня. У команды накоплен богатый опыт, она не теряет голову и может держать под контролем не только игру, но и серию. В регулярном сезоне команды встречались трижды. «Даллас» два раза выиграл на своей площадке и проиграл в гостях. В первом матче букмекеры отдают преимущество хозяевам.

победа «Даллас Старз» — от 2,28 (BetBoom) до 2,30 (Бетсити, Лига Ставок, Pari, Olimpbet)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,71 (BetBoom) до 2,79 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Даллас – Эдмонтон

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