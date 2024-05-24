Каменский о критике арбитров: «Судьи такие же люди – все мы ошибаемся. Если судить будет искусственный интеллект, свисток будет каждые две-три секунды. Хоккея не будет»

Валерий Каменский высказался о судействе в КХЛ.

– Не могу не затронуть тему судейства в КХЛ, которое вызывало много вопросов, и не только со стороны клуба из Санкт-Петербурга, но и других команд в прошедшем сезоне. Не пора ли реформировать и этот департамент лиги? Или вы как председатель спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ с подобным мнением не согласны?

– Считаю, что судейство в КХЛ двигается в правильном направлении. Во всех лигах, где я играл, когда я участвовал в международном судействе на чемпионатах мира до санкций, везде есть претензии к арбитрам.

Конечно, есть команда, которая выиграла и которая проиграла. Кто проиграл, естественно, на кого валит неудачу? На судей! Но человеческий фактор же никто не отменял. Если хоккейные поединки будет судить искусственный интеллект, то это будет каждые две-три секунды свисток. Игры не будет – хоккея не будет.

Ребята-судьи, они такие же люди – все мы ошибаемся. И хоккеисты ошибаются, и арбитры ошибаются, но, я считаю, в этом году уровень судейства у нас вырос. Я знаю, , переживает за это, работает над этим, и его команда тоже. Проводятся сборы, учатся, подключают молодых.

Просто хочу пожелать командам, чтобы они на судей меньше внимания обращали, а обращали на свои результаты и играли в хоккей. Судьи будут сами учиться, а мы будем их контролировать.

– Не слишком ли сейчас большие штрафы в КХЛ за критику действий арбитров? Тренеры команд уже боятся после матчей комментировать судейство, потому что сразу от Анисимова может прилететь штраф в 50 тысяч, а то и больше...

– Я же про это и говорю. Тренер должен заниматься командой, а арбитры должны заниматься судейством. Зачем комментировать?

Если ты хочешь прокомментировать, подойди к судье, поговори с ним спокойно, зачем выносить это? Это же не дает плюса лиге вообще. Один сказал, второй послушал, третий передал. Начинается цепочка, которая не красит нашу лигу и наше судейство.

Можно же спокойно собраться, можно позвонить в лигу. Приехать, поговорить, и тебе все объяснят, все разберут. Кто-то извинится, кто-то проработает ошибки, которых больше не будет. У нас открытая лига и для судейства, и для обсуждения всех моментов, – сказал вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский.