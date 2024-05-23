Швеция — Чехия: прогноз на полуфинал 25 мая 2024, ЧМ по хоккею 2024

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Рекомендуемый ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 4,5

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На чемпионате мира по хоккею пришло время самых интересных матчей. В четвертьфиналах все обошлось без особых неожиданностей. Сборную Швеции еще перед началом турнира прочили в фавориты, учитывая какой десант хоккеистов приехал в команду из НХЛ. Шведы на групповом этапе не потеряли ни одного очка, с убедительным счетом выиграли у трех других участников четвертьфинальных матчей, причем сборным Германии и Словакии учинили по разгрому с одинаковым счетом 6 : 1. Самой сложной получилась игра против другого фаворита — сборной США. Команды встретились на самом старте, и «Тре Крунур» смогли выиграть со счетом 5 : 2. Результаты в матчах с аутсайдерами могли показаться не очень убедительными, но там команда Сэма Халлама и играла не в полную силу. Смущало лишь одно, в каждом матче шведы пропускали, и это чуть не сыграло злую шутку в четвертьфинале против финнов. В нем тоже на протяжении двух периодов было подавляющее преимущество шведской команды. Хоккеисты много и из разных положений бросали по воротам Эмиля Ларми. К третьей двадцатиминутке счет бросков был 24 – 8. Счет все же удалось открыть за пять минут до сирены. Тогда казалось финальной. Но в оставшееся время финны полностью перехватили инициативу и, выпустив шестого полевого, сравняли счет. В овертайме случилось удаление Консты Хелениуса, и Юэль Эрикссон Эк подправил шайбу в ворота после броска Виктора Хедмана.

Сборная Чехии выступает на домашнем льду и, конечно, хочет выиграть турнир. К тому же на каждом матче ее неистово поддерживают переполненные трибуны пражской арены. Некоторые эксперты говорили о кризисе чемпионатов мира, но он не случился. Более того, матчи проходят в очень интересной конкурентной борьбе, а по посещаемости турнир стал рекордным за всю историю. В группе хозяева турнира выступили на среднем уровне. Они не испытали никаких проблем в матчах против команд, которые заняли места с пятого по восьмое, но вот с остальными все решалось в дополнительное время или в серии буллитов. В первый день турнира 0 : 0 за 65 минут против сборной Финляндии и победа по буллитам, затем поражение в серии буллитов от швейцарцев. И в заключительный день группового этапа чехи в овертайме уступили сборной Канады. Но с канадцами встречалась уже несколько иная команда. После поражения своих клубов во втором раунде плей-офф Кубка Стэнли в Прагу сразу вылетели Мартин Нечас из «Каролины Харрикейнз», Давид Пастрняк и Павел Заха из «Бостон Брюинз». Усиление сразу нивелировало разницу с другими командами и в четвертьфинале со сборной США возможности команд на выход в полуфинал оценивали 50 на 50. В итоге все решила одна заброшенная шайба. После броска Давида Шпачека она попала в клюшку защитника, отскочила в сторону Павла Захи, который находился на пятачке и от него медленно закатилась в ворота. Шведы и сейчас фавориты, но не безусловные. Коэффициенты букмекеров:

  • победа сборной Швеции — от 2,14 (BetBoom) до 2,24 (Бетсити)
  • победа сборной Чехии — от 2,85 (Бетсити) до 2,97 (BetBoom)

Где смотреть матч Швеция – Чехия

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Швеция – Чехия
Дата проведения
25 мая, 15.20, «O2 Арена»
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