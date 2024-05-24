Максим Рыбин: «Как без сборной России можно смотреть ЧМ? Не вижу смысла. За кого мне переживать? За Францию или Великобританию?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Максим Рыбин КХЛ Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Сборная Великобритании по хоккею Хоккей

Максим Рыбин не видит смысла смотреть ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Вы следите за чемпионатом мира?

– Честно говоря, особо не смотрел. Местами включал, но не более. Пару минут глянул и все.

Не вижу смысла смотреть. За кого мне переживать и болеть? Как без русской сборной можно смотреть чемпионата мира?

За кого мне переживать? За Францию или Великобританию? – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

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6 комментариев
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Эти же лицемеры, совершенно спокойно смотрят ЧЕ и ЧМ по футболу без России.
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Задолбали уже наперегонки доказывать, как им неинтересно и они только одним глазком глянули и всё и больше ни-ни
О боже мой, да всем нас**ть
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За Казахстан, их тренировала Россия 25, во главе с самым лучшим тренером планеты.
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Эти же лицемеры, совершенно спокойно смотрят ЧЕ и ЧМ по футболу без России.
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Эти же лицемеры, совершенно спокойно смотрят ЧЕ и ЧМ по футболу без России.
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Если ты хоккеист и профессионал , то тебе по определению интересны такие хоккейные турниры как ОИ, ЧМ и КМ и не важно играет там Россия или нет
Но если ты флюгер то мимо твоих слов можно смело проходить
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