Максим Рыбин: «Как без сборной России можно смотреть ЧМ? Не вижу смысла. За кого мне переживать? За Францию или Великобританию?»

Максим Рыбин не видит смысла смотреть ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Вы следите за чемпионатом мира?

– Честно говоря, особо не смотрел. Местами включал, но не более. Пару минут глянул и все.

Не вижу смысла смотреть. За кого мне переживать и болеть? Как без русской сборной можно смотреть чемпионата мира?

За кого мне переживать? За Францию или Великобританию? – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.