Максим Рыбин: «Как без сборной России можно смотреть ЧМ? Не вижу смысла. За кого мне переживать? За Францию или Великобританию?»
Максим Рыбин не видит смысла смотреть ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.
– Вы следите за чемпионатом мира?
– Честно говоря, особо не смотрел. Местами включал, но не более. Пару минут глянул и все.
Не вижу смысла смотреть. За кого мне переживать и болеть? Как без русской сборной можно смотреть чемпионата мира?
За кого мне переживать? За Францию или Великобританию? – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
О боже мой, да всем нас**ть
Но если ты флюгер то мимо твоих слов можно смело проходить