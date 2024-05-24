Сергей Плотников: «Не знаю, кто говорит, что КХЛ – халявная лига. Тут очень нелегко. Если кто-то хочет проверить, выходите на площадку. Посмотрим»

Теги СКА КХЛ Сергей Плотников Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников поделился мнением об уровне КХЛ.

– Никита Зайцев недавно сказал в интервью «Матч ТВ»: «Я посмотрел тут финал КХЛ и скажу, что уровень лиги очень высокий, приближается к НХЛ. Скорости растут, играть совсем не просто».

– Я с этим полностью согласен. Не знаю, кто говорит, что КХЛ – халявная лига. Тут очень нелегко. Если кто-то хочет проверить, то выходите на площадку. Посмотрим…

Тем более площадки стали меньше, и поэтому тоже скорости увеличились, больше контакта и движения. Приходится быстрее реагировать и принимать решения.

Поэтому и говорю, что для меня так важно на высоком уровне провести четыре сезона в СКА, выступая в КХЛ. Вы спрашивали, где мотивация? В этом она и есть, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий