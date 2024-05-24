Сергей Плотников поделился мнением об уровне КХЛ.

– Никита Зайцев недавно сказал в интервью «Матч ТВ»: «Я посмотрел тут финал и скажу, что уровень лиги очень высокий, приближается к НХЛ. Скорости растут, играть совсем не просто».

– Я с этим полностью согласен. Не знаю, кто говорит, что КХЛ – халявная лига. Тут очень нелегко. Если кто-то хочет проверить, то выходите на площадку. Посмотрим…

Тем более площадки стали меньше, и поэтому тоже скорости увеличились, больше контакта и движения. Приходится быстрее реагировать и принимать решения.

Поэтому и говорю, что для меня так важно на высоком уровне провести четыре сезона в СКА, выступая в КХЛ. Вы спрашивали, где мотивация? В этом она и есть, – сказал нападающий СКА Сергей Плотников.