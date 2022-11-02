Летом в КХЛ были проблемы с вратарями. Но после двух месяцев сезона в топе много новых имен

Но некоторые клубы все еще мучаются.

В межсезонье много говорили о проблеме с вратарями в КХЛ. Одни – в том числе и топ-клубы – входили в сезон не самыми сильными бригадами,что было понятно сразу. У других клубов, наоборот, ситуация с вратарями казалась более-менее стабильной – но два месяца регулярки показали, что это не так.

Напомним, трудности появились не на ровном месте. Основную обойму иностранных вратарей в КХЛ в прошлые годы составляли европейцы, которые сейчас от одного упоминания лиги шарахаются и бегут в медиа с заявлениями, что в Россию не собираются. Подписывать же североамериканцев – дело трудное. В лиге было не так уж много вратарей из США и Канады, которые показывали игру высокого уровня.

С лета глобальных сдвигов в этом вопросе не произошло, поэтому имеем то, что имеем.

Самые проблемные летом – «Авангард» и «Трактор»

Именно с этих двух команд в межсезонье начали обсуждать трудности с вратарями. С того момента «Авангард» бригаду так и не поменял – основным стал Василий Демченко, выигравший конкуренцию у Станислава Галимова. Но омичи точно хотят усилить эту позицию.

«Я так понимаю, работа по поиску нового вратаря идет, мы ищем, но пока каких-то особых перемен нет», – сказал на одной из пресс-конференций главный тренер «ястребов» Михаил Кравец.

Журналист Михаил Зислис недавно приводил большой список тех, кто мог оказаться в Омске, но по разным причинам так и не доехал: Евгений Аликин (по слухам, за него были заплатить 70 млн рублей), Кэлвин Пикар, Ярослав Галак, Адам Гуска, Доминик Фурх, Эндрю Хэммонд, Юлиус Гудачек, Гаррет Спаркс, Хенрик Хаукеланн, Майкл Хаузер, Патрик Рыбар. Некоторые отсюда все-таки трудоустроились в КХЛ – и в «Авангарде» наверняка даже с радостью выдохнули, что не подписали их. Сожалеть можно разве что о Рыбаре – у него очень солидная статистика в «Спартаке».

В «Тракторе» все виделось примерно так же – с той лишь разницей, что челябинцы все-таки сделали ряд изменений по ходу сезона. На момент старта чемпионата бригаду черно-белых составляли Эмиль Гарипов и Сергей Мыльников, третьим был опытный Илья Проскуряков, который только в конце августа подписал полноценный контракт после пробного. В клубе так же есть вернувшийся из Северной Америки Кирилл Устименко, но он залечивает травму и не провел ни одной игры ни в КХЛ, ни в ВХЛ.

В нашем августовском посте мы отмечали удачные кадровые решения «Магнитки», «Салавата» и «Ак Барса», а осторожную оценку давали «Сибири» и «Спартаку» – в целом, почти по всем позициям угадали, кроме Казани, где явно ждали большего от Тимура Билялова. ЦСКА и СКА не имели топовых вратарей и даже не пытаются усилить эту позицию, а «Локомотив» и «Динамо» пересобрали свои бригады – и дать какой-то внятный прогноз по ним было сложно.

Зато после двух месяцев сезона можно подвести промежуточные итоги, часть из них – просто удивляют

«Трактор» пошел на кардинальные изменения

Челябинцы хоть чередуют победы с поражениями, но только в последние пару недель начинают приходить в себя после провального старта. Крайними сделали вратарей, причем «Трактор» задействовал пятерых. Зато хотя бы определился с основным – сделали ставку на Илью Проскурякова, который в 35 лет переживает вторую молодость и показывает очень надежную игру. Илья провел на льду 1132 минуты (больше всех в лиге), у него 4 шатаута (лучший результат), идет в десятке по победам (7-й) и входит в топ-20 по проценту отраженных бросков (92,5%) и коэффициенту надежности (2,01).

Но попутно клуб отказался от Эмиля Гарипова, который пропустил 6 шайб в двух матчах. 34 дня в команде пробыл Эндрю Хэммонд: 16 сентября он приехал, 20 октября расторг контракт – за это время у него 2 игры и 7 пропущенных шайб. Менеджеры не рискнули оставлять пару Проскуряков – Мыльников, и арендовали у «Сочи» Алексея Мельничука. Он в первом же матче пропустил трижды за один период от бывшей команды.

В КХЛ началась вратарская миграция

Перед началом сезона мы ожидали переходы с участием вратарей – в том смысле, что топ-клубы будут забирать проявивших себя парней в менее сильных командах. Пока таких случаев нет, но зато расторжения контрактов с киперами запустили целый ряд вратарских трансферов.

Тот же «Трактор» смог взять Мельничука у «Сочи» только после того, как в Россию вернулся Михаил Бердин. Получилась нетипичная история – Михаил в межсезонье получил в «Виннипеге» односторонний контракт, к которому так долго шел, но в итоге признался, что «захотел жить дома в такое непростое время».

«Нефтехимик» входил в сезон с парой вратарей Судницин – Мурыгин, и в Нижнекамске тоже приняли решение начать перестановки с вратарей. После 9 поражений подряд в начале регулярки «волки» отказались от Мурыгина, подписав Эмиля Гарипова и Андрея Тихомирова. Гарипов не просто помог прервать серию поражений – при нем команда начала побеждать и даже вернулась в гонку за плей-офф.

Тихомиров же оказался не нужен родному «Торпедо», где на первый план вышел Иван Кульбаков (93,3%; 2,07), в пару к которому взяли Адама Гуску. Словак потихоньку адаптируется в лиге, но белорус Кульбаков прямо сейчас выглядит сильнее. Иван – 10-й в лиге по проценту отраженных бросков, что очень важно для такой атакующей команды, как «Торпедо».

Мурыгин какое-то время побыл без работы, но теперь получил шанс в «Куньлуне». Китайский клуб столкнулся с травмами Смита и Джарасика, поэтому Алексей остается в обойме и пробует закрепиться в Мытищах.

«Барыс» входил в сезон с не самыми опытными Бояркиным и Шутовым – на двоих до начала регулярки у них было 17 матчей в КХЛ. Команда выиграла лишь 2 матча из первых 7, поэтому менеджеры для пригласили Юлиуса Гудачека. Это дало толчок Бояркину, который добавил в своей игре, да и сам словак оформил «сухарь» в первом же матче игре и в дальнейшем одержал еще четыре победы. Только астанчане выдали серию из 5 поражений – и вина Гудачека в этом тоже была: Юлиус периодически привозит на ровном месте.

В лиге появилось много новых лиц

Очевидно, что в сложившейся ситуации появились те, кто воспользовался шансом, показал надежную игру и заслужил место стартового вратаря.

В первую очередь это касается Максима Дорожко из «Витязя». Он лучший в лиге по проценту отраженных бросков (95,6) и второй по коэффициенту надежности (1.46). До начала регулярки у него было 0 матчей в КХЛ, раньше он выступал в ВХЛ (76 игр в регулярке и 6 в плей-офф), где в среднем за все сезоны пропускал почти 3 шайбы за матч и отражал около 91% бросков. Считалось, что он в лучшем случае может побороться за позицию бэкапа, однако Дорожко быстро выиграл конкуренцию у Сапрыкина и Шикина, стал основным в Балашихе и был выбран для участия в Матче звезд. Наверняка сейчас спрос на Максима растет, но и «Витязю» нет смысла его отпускать.

Потенциальными кандидатами на то, чтобы сменить клуб по ходу сезона, могли стать Джереми Смит и Мэтт Джарасик из «Куньлуня». Правда, им, как и всей китайской команде, остается только посочувствовать. Они получили травмы, и их потеря чувствительна для «драконов» – оба отражают более 92,5% бросков. Хотя Смита и так вряд ли бы отпустили – по слухам, его готовят под получение китайского спортивного гражданства, а для этого ему нужно провести остаток сезона в «Куньлуне».

Бригады СКА и ЦСКА по именам не выглядели супер-топовыми. Но два вратаря армейских команд входят в тройку самых побеждающих в лиге. Причем в Питере из-за травмы Самонова были вынуждены сделать ставку на Дмитрия Николаева – до этого сезона у него было всего 5 игр в КХЛ. А в Москве швед Рейдеборн, как и весь ЦСКА, немного помучался на старте сезона, но в итоге имеет 13 побед в 17 матчах и приличные показатели (92,7%; 1,89).

Петербуржцы сильны всей командой, но и вратари играют не последнюю роль в этом паззле. В среднем СКА пропускает меньше других команд лиги (1,72 за игру), а Самонов и Николаев входят в пятерку лиги по проценту отраженных бросков и коэффициенту надежности. Предсказать такое перед сезоном было сложно.

Новыми вратарями должны быть довольны в «Динамо» – 5 «сухарей» на двоих. Коновалов добавил после года в Северной Америке – у него 10 побед, 92,9% и 1,89 пропущенных шайбы в среднем за игру. Волков набрался опыта в Финляндии, вернулся в Россию и дебютировал в КХЛ – у него лучший коэффициент надежности в лиге (1,42) и 94,1% отраженных бросков в 10 матчах.

Бригада в «Локомотиве» тоже показывает надежную игру – ярославцы вообще входят в топ-5 наименее пропускающих команд. Иван Бочаров смог перезапустить карьеру после не самого удачного сезона в «Динамо» и отражает 92,2% бросков при коэффициенте 2,09, но куда больше удивляет прогресс Даниила Исаева. Его подключали к основе и раньше, но в этом сезоне он примерно поровну делит игровое время с Бочаровым и имеет неплохие показатели – 1,79 и 91,7%.

Шестая команда лиги по пропущенным шайбам – «Адмирал», основной вратарь которого Никита Серебряков имеет шикарные цифры в статистике – он отбивает 94,1% бросков и пропускает в среднем 1,73 шайбы за матч. При этом на него ложится большая нагрузка – больше Никиты в регулярке отыграл только Проскуряков.

Лучший вратарь КХЛ в сезоне-2020/21 Эдди Паскуале провалился в прошлом году в «Локомотиве», неважно начал нынешнюю регулярку в «Магнитке», хотя там потряхивало всю команду. Но потом и полевые добавили – и канадец стал больше выручать. Сейчас у него три «сухаря» и вполне рабочие показатели – 93,6% и 2,02.

Угадали с вратарем-легионером и в «Спартаке». Летом подписание Рыбара вызывало вопросы – словак шикарно отыграл на Олимпиаде и помог сборной взять бронзу в Пекине, но в матчах за минское «Динамо» его игра была далекой от идеала. Тем не менее Патрик идеально подошел под систему красно-белых и сейчас считается одним из самых надежных вратарей в лиге – 93,7% и 1,97.

Есть те игроки, ожидания от выступлений которых и так были достаточно высоки, но они сыграли еще круче. В межсезонье пара вратарей Ежов – Кареев в «Салавате» считалась неплохим усилением, а их статистика в первые недели чемпионата это только подтверждает. Оба входят в топ-10 по основным показателям, и в том числе благодаря их игре команда идет второй на Востоке. Кареев удачно перезагрузился в Финляндии (94,0%; 1,53), а Ежов доказал, что еще может быть полезен на уровне топ-клуба (93,7%; 1,82).

То, что летом казалось проблемой и головной болью для менеджеров, открыло новые возможности другим вратарям, благодаря чему в КХЛ появились новые имена. Теперь очень интересно, кто из них сможет держать стабильно высокий уровень и прогрессировать в дальнейшем.

Фото: hcnh.ru; hawk.ru; hctraktor.org; cska-hockey.ru