Владислав Третьяк: «Наша вратарская школа – сильнейшая в мире. Бобровский – самый сильный голкипер сейчас. Его стиль похож на мой. В воротах он как кот, который не ел месяц»
Владислав Третьяк поделился мнением о Сергее Бобровском.
– Чья игра в плей-офф НХЛ нравится больше – Бобровского, Шестеркина или Георгиева?
– Это все хорошие и достойные вратари. Наша вратарская школа сейчас – сильнейшая в мире. Только в НХЛ 13 вратарей играют, а у нас в России тем временем тоже появляется много отличных ребят.
Если же говорить о личностях, я считаю, что Бобровский – самый сильный вратарь на сегодняшний день. На данный момент ему вообще равных нет.
Шестеркин тоже хороший вратарь, но Бобровский мне больше нравится. У него игровой стиль похож на мой. В воротах он как кот, который не ел целый месяц.
Другие играют просто за счет правильного выбора места, а Сергей – весь в движении, хочет забрать шайбу, все время крутится в рамке как белка в колесе. Я болею за него, звоню и поддерживаю. Мне очень нравится этот вратарь, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
Грета Тунберг спрашиват.
всю жизнь присваеваете то к чему отношения не имеете, из толпы всегда один , два самородка стрельнут так это сразу ваши заслуги, вы были звездой хоккея а теперь позор хоккея