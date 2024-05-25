Владислав Третьяк: «Наша вратарская школа – сильнейшая в мире. Бобровский – самый сильный голкипер сейчас. Его стиль похож на мой. В воротах он как кот, который не ел месяц»

Теги ФХР Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Колорадо Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Игорь Шестеркин Александр Георгиев Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о Сергее Бобровском.

– Чья игра в плей-офф НХЛ нравится больше – Бобровского, Шестеркина или Георгиева?

– Это все хорошие и достойные вратари. Наша вратарская школа сейчас – сильнейшая в мире. Только в НХЛ 13 вратарей играют, а у нас в России тем временем тоже появляется много отличных ребят.

Если же говорить о личностях, я считаю, что Бобровский – самый сильный вратарь на сегодняшний день. На данный момент ему вообще равных нет.

Шестеркин тоже хороший вратарь, но Бобровский мне больше нравится. У него игровой стиль похож на мой. В воротах он как кот, который не ел целый месяц.

Другие играют просто за счет правильного выбора места, а Сергей – весь в движении, хочет забрать шайбу, все время крутится в рамке как белка в колесе. Я болею за него, звоню и поддерживаю. Мне очень нравится этот вратарь, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

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5 комментариев
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Кто Бобра не кормил белками и колёсами? 😲
Грета Тунберг спрашиват.
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Владик, успокойся уже
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Так Флорида и есть место сбора котов )
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кот который не ел месяц....мёртвый кот...товарищ Котков
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какая вратарская школа? где она есть? адрес подскажите? КХЛ покинули иностранные вратари и оказалось что у нас при хреновой обороне натренировали своих , вратарь как и врач растет от практики , хотя некоторым внукам и это не помогает, раз школа вратарская такая хорошая так что же внук твой двоечник?
всю жизнь присваеваете то к чему отношения не имеете, из толпы всегда один , два самородка стрельнут так это сразу ваши заслуги, вы были звездой хоккея а теперь позор хоккея
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