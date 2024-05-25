Владислав Третьяк: «Наша вратарская школа – сильнейшая в мире. Бобровский – самый сильный голкипер сейчас. Его стиль похож на мой. В воротах он как кот, который не ел месяц»

Владислав Третьяк поделился мнением о Сергее Бобровском.

– Чья игра в плей-офф нравится больше – Бобровского, или ?

– Это все хорошие и достойные вратари. Наша вратарская школа сейчас – сильнейшая в мире. Только в НХЛ 13 вратарей играют, а у нас в России тем временем тоже появляется много отличных ребят.

Если же говорить о личностях, я считаю, что – самый сильный вратарь на сегодняшний день. На данный момент ему вообще равных нет.

Шестеркин тоже хороший вратарь, но Бобровский мне больше нравится. У него игровой стиль похож на мой. В воротах он как кот, который не ел целый месяц.

Другие играют просто за счет правильного выбора места, а Сергей – весь в движении, хочет забрать шайбу, все время крутится в рамке как белка в колесе. Я болею за него, звоню и поддерживаю. Мне очень нравится этот вратарь, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.