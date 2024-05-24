Крикунов о ЧМ без России: «Из-за политики организаторы теряют деньги. Они вынуждены так делать из-за давления американцев. Рано или поздно поймут, что нас нужно вернуть»

Владимир Крикунов высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Следите за чемпионатом мира?

– Да, конечно. Стараюсь следить за каждой игрой. Если показывают по телевизору, то не пропускаю.

– Без России не пропадает интерес к просмотру?

– Почему он должен пропадать? Там показывают очень хороший хоккей. Например, – классная команда. Мне нравится их игра. Кстати, думаю, что они в итоге окажутся в финале, а там их будут ждать канадцы.

По поводу России… Конечно, с ней было бы в разы интереснее. Наших болельщиков там было бы больше. Из-за этой политики организаторы теряют деньги. Но они вынуждены так делать – все из-за давления американцев.

Думаю, рано или поздно они поймут, что нас нужно вернуть на турниры, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.