Крикунов о ЧМ без России: «Из-за политики организаторы теряют деньги. Они вынуждены так делать из-за давления американцев. Рано или поздно поймут, что нас нужно вернуть»

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Владимир Крикунов высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Следите за чемпионатом мира?

– Да, конечно. Стараюсь следить за каждой игрой. Если показывают по телевизору, то не пропускаю.

Без России не пропадает интерес к просмотру?

– Почему он должен пропадать? Там показывают очень хороший хоккей. Например, Швеция – классная команда. Мне нравится их игра. Кстати, думаю, что они в итоге окажутся в финале, а там их будут ждать канадцы.

По поводу России… Конечно, с ней было бы в разы интереснее. Наших болельщиков там было бы больше. Из-за этой политики организаторы теряют деньги. Но они вынуждены так делать – все из-за давления американцев.

Думаю, рано или поздно они поймут, что нас нужно вернуть на турниры, – заявил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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3 комментария
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Конечно теряют. На какую-то Австрию 13+ тысяч ходило. Это все от бездуховности и безысходности. В домах-то холодно, хоть и май на дворе. Идут на стадион и пиво покупают, чтоб хоть как-то согреться. Да и экономия электричества происходит, когда 3 часа на хоккее торчишь.
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