Вратарь «Кузни» Клоберданец отправил мошенникам 3 млн рублей, которые взял в кредит (Baza)

Вратарь «Кузни» Максим Клоберданец отправил мошенникам 3 млн рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Рано утром 21 мая 23-летнему хоккеисту пришла смска. Отправитель представился генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным и сказал, что деньги Максима под угрозой. Мол, мошенники пытаются набрать на его имя кредитов и отправить все средства на финансирование ВСУ. И поэтому Максиму сейчас позвонит сотрудник ФСБ и скажет, что делать дальше.

И действительно, вскоре Максу позвонил мужчина, представившийся сотрудником спецслужб. После недолгого разговора он дал парню важное задание: тот должен пойти в банки, взять несколько кредитов и перевести деньги на безопасный счет. Говорить никому ничего нельзя, а то сам попадет под статью о разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Вратарь сразу понял, что никакого подвоха нет, и пошел по отделениям банков», – сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, в первом банке Максим Клоберданец взял кредит на 999 998 рублей, во втором – почти на 2 млн рублей. После того, как деньги были получены, он перевел их на «безопасный счет».

После этого вратарь связался с руководством клуба, но оказалось, что никто из них ему не писал. На следующий день Клоберданец обратился в полицию.