Вратарь «Кузни» Клоберданец отправил мошенникам 3 млн рублей, которые взял в кредит (Baza)

Теги Металлург Нк происшествия ВХЛ деньги Максим Клоберданец Хоккей

Вратарь «Кузни» Максим Клоберданец отправил мошенникам 3 млн рублей.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

«Рано утром 21 мая 23-летнему хоккеисту пришла смска. Отправитель представился генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным и сказал, что деньги Максима под угрозой. Мол, мошенники пытаются набрать на его имя кредитов и отправить все средства на финансирование ВСУ. И поэтому Максиму сейчас позвонит сотрудник ФСБ и скажет, что делать дальше.

И действительно, вскоре Максу позвонил мужчина, представившийся сотрудником спецслужб. После недолгого разговора он дал парню важное задание: тот должен пойти в банки, взять несколько кредитов и перевести деньги на безопасный счет. Говорить никому ничего нельзя, а то сам попадет под статью о разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Вратарь сразу понял, что никакого подвоха нет, и пошел по отделениям банков», – сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, в первом банке Максим Клоберданец взял кредит на 999 998 рублей, во втором – почти на 2 млн рублей. После того, как деньги были получены, он перевел их на «безопасный счет».

После этого вратарь связался с руководством клуба, но оказалось, что никто из них ему не писал. На следующий день Клоберданец обратился в полицию.

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16 комментариев
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Вратарь сразу понял, что никакого подвоха нет😤
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ПОСЛЕ этого вратарь связался с руководством клуба
-------------
Главное, правильная последовательность. Вот и профинансировал ВСУ.
Я думал, только бабки на такой развод попадаются.
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Как на это можно было повестись? 🤣🤣🤣
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Ответ Hola Hola
ПОСЛЕ этого вратарь связался с руководством клуба ------------- Главное, правильная последовательность. Вот и профинансировал ВСУ. Я думал, только бабки на такой развод попадаются.
Интеллект у 23-летних хоккеистов, видимо, как у бабок
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"На следующий день Клоберданец обратился в полицию."
а надо было на предыдущий. к психиатру))
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Что-то гонит этот кипер.. шлангом прикинулся, чтоб кредиты не платить
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Он играет без вратарской маски что ли и ему шайбами отбили все мозги? Как можно на такую клоунаду повестись?
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Честное слово я не могу 😂😂😂😂
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Сколько было об мошенниках сказано. И до сих пор об этом в интернете говорят. И всё равно переводят
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Был Клодербанец, а стал гододранец
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Смотришь порой на некоторых людей и думаешь, что у них с головой?? В мире столько информации сейчас на любой вкус, ну сядь ты и подумай хоть пять минут, позвони друзьям или родственникам, посоветуйся, а уже потом принимай решения!!!🤦🏻‍♂️
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Вообще молодых хоккеистов должны лжевоенкомы разводить.
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ну хоть не на ставки потратил🤐 подумал задним умом паренёк🤔
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Запомним.
Клоберданец - это меценат.
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Мошенники - набрать кредитов, и ему - тоже набрать кредитов, мда...
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Ваши деньги под угрозой, идите в банк брать 2 кредита, чтобы перевести их туда, где вашим деньгам ничего не угрожает. Главное ничего не перепутать.
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