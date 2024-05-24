«Чикаго» выменял 18-й и 50-й выборы на драфте-2024 у «Айлендерс» на 20-й, 54-й и 61-й пики
«Чикаго» и «Айлендерс» обменялись драфт-пиками.
«Айлендерс» получили выбор в первом раунде (20-й номер) и два выбора во втором раунде (54-й и 61-й) на драфте НХЛ-2024.
Взамен «Блэкхокс» получили выборы в первом раунде (18-й номер) и во втором раунде (50-й) на драфте-2024.
Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.
Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN, Силаев – 6-й, Чернышов – 21-й, Артамонов – 23-й