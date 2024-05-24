«Чикаго» выменял 18-й и 50-й выборы на драфте-2024 у «Айлендерс» на 20-й, 54-й и 61-й пики

Теги Айлендерс Чикаго НХЛ Драфт НХЛ Хоккей

«Чикаго» и «Айлендерс» обменялись драфт-пиками.

«Айлендерс» получили выбор в первом раунде (20-й номер) и два выбора во втором раунде (54-й и 61-й) на драфте НХЛ-2024.

Взамен «Блэкхокс» получили выборы в первом раунде (18-й номер) и во втором раунде (50-й) на драфте-2024.

Драфт НХЛ состоится 28 и 29 июня в Лас-Вегасе.

Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от ESPN, Силаев – 6-й, Чернышов – 21-й, Артамонов – 23-й

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10 комментариев
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2 шила на 3 мыла
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Ответ NordM
кто-нибудь может объяснить, зачем?
Чикаго поднялись на две позиции на драфте. Видать боятся что игрок которого они хотят не доживёт до 20 пика.
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кто-нибудь может объяснить, зачем?
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Айлам это нафига?
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да да в чем профит???
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Что за бред? Просто пик второго раунда на ветер выкинули
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Чикаго настолько принципиально подняться на 2 позиции в первом раунде и на 4 во втором?
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Ответ NordM
кто-нибудь может объяснить, зачем?
Поднялись.
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Ответ Мандалай
Айлам это нафига?
Лишний пик. У Чикаго их как фантиков, захотели приподняться. Айлам непринципиально и профит. Другое дело, что это можно было и на драфте сделать.
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Ответ Hola Hola
Чикаго настолько принципиально подняться на 2 позиции в первом раунде и на 4 во втором?
Второй,они могут обменять на продвижение ещё на 2-4, позиции в первом.Видимо кто-то есть,ради чего этот движ.
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