Каменский об отъезде в НХЛ: «В 90-е хоккей здесь немножко пошел вниз. Мы многое сделали, поработали на страну. Хотелось попробовать себя в лучшей лиге мира»

Валерий Каменский рассказал, почему решил уехать в НХЛ в 90-е годы.

Нападающий дебютировал в в сезоне-1991/92.

– Как вам далось решение попробовать свои силы в НХЛ? Тогда же были 90-е годы. Я знаю, что было много предложений, подсовывали контракты, вы отказывались. И все-таки все равно эта мечта была и у вас?

– Естественно. Мы же много ездили в то время, играли Суперсерии, играли на чемпионатах мира с канадцами, хоккей был очень интересный. Естественно, мы смотрели туда, чтобы поехать, попробовать свои силы в командах.

Наверное, каждый хоккеист мечтал в то время уехать в НХЛ, попробовать на том уровне поиграть.

В 90-е годы хоккей здесь немножко пошел вниз, когда мы начали выезжать. Поэтому, наверное, все ребята хотели поиграть на высоком уровне.

Тем более мы сделали для страны в то время многое. И Олимпийские игры выигрывали, и чемпионаты мира. Уже поработали на страну и хотелось попробовать себя в лучшей лиге мира в то время, – сказал обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.