ЧМ-2028 пройдет в Париже и Лионе. Франция в 3-й раз примет турнир

ЧМ по хоккею 2028 года пройдет во Франции.

ИИХФ объявила, что страна примет турнир в 3-й раз в истории после чемпионатов мира 1951 и 2017 годов. Матчи пройдут с 12 по 28 мая 2028 года в Париже и Лионе.

«Я очень горд и рад, что хоккейная семья доверила нам этот проект, признав нашу способность организовать столь масштабное мероприятие.

В преддверии Олимпийских игр 2030 года (их столица еще не выбрана, но Франция является одним из претендентов – Спортс) это событие представляет собой исключительную возможность для продвижения и развития нашего вида спорта, используя наш опыт и ноу-хау», – заявил Пьер-Ив Жербо, президент Федерации хоккея Франции.

Чемпионат мира-2025 состоится в Швеции и Дании, в 2026 году команды сыграют в Швейцарии, в 2027-м – в Германии.