Нестеров о ЧМ: «Обидно, что Россию не допускают. Не смотрю турнир, даже не знаю, кто из группы вышел. Мне не интересно»

Никита Нестеров высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– За турниром в Чехии следите?

– Вообще ни одной игры не смотрел. Даже не знаю, кто с кем играет. Мне не интересно.

А что смотреть? У меня есть свои дела какие-то.

– Все из-за отсутствия России? Если бы она была, смотрели бы?

– Конечно. Желательно, чтобы и я в этом всем принимал участие (смеется).

– Не грустно вообще? А то ведь раньше как: май – поездка на ЧМ.

– Обидно, конечно, что нас не допускают. Но я не могу ничего решить.

В данный момент чемпионат мира не смотрю и даже не знаю, кто из группы вышел, – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.