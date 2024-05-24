Нестеров о ЧМ: «Обидно, что Россию не допускают. Не смотрю турнир, даже не знаю, кто из группы вышел. Мне не интересно»
Никита Нестеров высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.
– За турниром в Чехии следите?
– Вообще ни одной игры не смотрел. Даже не знаю, кто с кем играет. Мне не интересно.
А что смотреть? У меня есть свои дела какие-то.
– Все из-за отсутствия России? Если бы она была, смотрели бы?
– Конечно. Желательно, чтобы и я в этом всем принимал участие (смеется).
– Не грустно вообще? А то ведь раньше как: май – поездка на ЧМ.
– Обидно, конечно, что нас не допускают. Но я не могу ничего решить.
В данный момент чемпионат мира не смотрю и даже не знаю, кто из группы вышел, – сказал защитник ЦСКА Никита Нестеров.